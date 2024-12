Contra își cere banii Antrenorul român a reclamat-o pe Damac la Federația de fotbal din Arabia Saudită + câte salarii are de încasat

Cosmin Contra a reclamat-o pe FC Damac la Federația de Fotbal din Arabia Saudită.

Antrenorul susține că are de încasat salariile pe patru luni, plus bonusuri de performanță pentru stagiunea trecută.

Cosmin Contra a rupt surprinzător contractul cu gruparea saudită, pe 5 decembrie, după ultimul meci jucat de FC Damac în 2024, cu Al Fahya, scor 2-2. Contra o lasă pe Damac pe locul 10 în Arabia Saudită.

Contra o reclamă „cu frumosul” pe FC Damac

Cosmin Contra susține că are de încasat 4 salarii și bonusuri de performanță pentru stagiunea trecută, acesta fiind motivul pentru care a reclamat-o pe FC Damac la Federația Saudită de Fotbal, informează sport.ro.

Ca să „nu facă rău clubului”, Cosmin Contra a evitat să se adreseze întâi instanțelor FIFA, lucru notat de fostul selecționer al României chiar în cererea formulată către forul de la Riyadh, mai notează aceeași sursă.

Cosmin Contra, care a mai antrenat-o în Arabia Saudită și pe Al Ittihad, s-a despărțit de FC Damac după un an și jumătate.

În această perioadă, Cosmin Contra a înregistrat 19 victorii, 17 egaluri și 26 de eșecuri.

Fostul selecționer: „În România, doar în vizită”

Cosmin Contra exclude însă o revenire în România, unde le-a antrenat pe Dinamo și Petrolul Ploiești.

„În țară nu mai vreau ca antrenor, vin să vizitez familia, meciurile echipei naționale. Eu am fost acolo la Dinamo și am fost principalul obiectiv al suporterilor, nu mi-a picat bine. Ce au făcut spaniolii cu mine și cu Dinamo nu a fost normal.

Am picat la mijloc. Am ținut lucrurile în frâu, am dat bani de la mine ca să rămână echipa pe linia de plutire. Toată lumea mi-a reproșat că am plecat la greu, dar greu a fost de când au preluat spaniolii echipa”, declara Cosmin Contra la DigiSport în luna octombrie.