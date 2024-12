Cosmin Contra, OUT Antrenorul a demisionat de la Damac , echipa din Arabia Saudită unde joacă Niță și Stanciu

Cosmin Contra (48 de ani) și-a dat demisia de la Damac, formație pe care a antrenat-o în ultimul an și jumătate.

Anunțul a fost făcut de jurnaliștii saudiți de la Koora Show, printr-o postare pe platforma X.

Jucătorii de bază ai echipei naționale, Florin Niță și Nicolae Stanciu, au rămas fără antrenor, după anunțul plecării lui Cosmin Contra.

Cosmin Contra, OUT de la Damac

Conform presei saudite, antrenorul român a luat decizia după ce Damac a remizat cu Al Fahya, scor 2-2, pe teren propriu, o partidă în care Niță și Stanciu au fost titulari.

La finalul partidei, Contra i-ar fi anunțat pe jucătorii săi că acesta a fost ultimul meci pe banca echipei saudite și și-a luat rămas bun de la aceștia.

După partida cu Al Fahya, Damac ocupă locul 10 în clasamentul din campionatul Arabiei Saudite, cu 15 puncte acumulate după primele 13 etape, și se află la 18 puncte în spatele liderului Al-Ittihad și la 9 de ultima clasată, Al Fateh.

În perioada petrecută pe banca celor de la Damac, Cosmin Contra a înregistrat 19 victorii, 17 egaluri și 26 de eșecuri.

Contra a exclus întoarcerea în România încă de acum o lună

În urmă cu o lună, Cosmin Contra a declarat pentru digisport.ro că nu vrea să mai revină ca antrenor în țară, iar principalul motiv îl reprezintă experiența avută la Dinamo, în 2020.

La acel moment, clubul bucureștean fusese preluat de acționari spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero, iar echipa începuse să aibă mari probleme financiare.

În țară nu mai vreau ca antrenor, vin să vizitez familia, să văd meciurile echipei naționale . Eu am fost acolo la Dinamo și am fost principalul obiectiv al suporterilor, nu mi-a picat bine. Ce au făcut spaniolii cu mine și cu Dinamo nu a fost normal.

Am picat la mijloc. Am ținut lucrurile în frâu, am dat bani de la mine ca să rămână echipa pe linia de plutire. Toată lumea mi-a reproșat că am plecat la greu, dar greu a fost de când au preluat spaniolii echipa”, a declarat Contra.

Cifrele lui Cosmin Contra ca antrenor în România

În cariera sa, Contra a antrenat mai multe echipe din țară, printre care: Poli Timișoara, Petrolul și Dinamo.

În cei 3 ani petrecuți în Liga 1, tehnicianul a câștigat două trofee: Cupa României cu Petrolul (sezonul 2012-2013) și Cupa Ligii cu Dinamo (sezonul 2016-17).

Între 2017 și 2019, Cosmin Contra a antrenat echipa națională, iar în mandatul său au debutat mulți dintre oamenii de bază ai României din prezent, precum: Ianis Hagi, George Pușcaș, Dennis Man, Florinel Coman, Denis Drăguș, Nicușor Bancu, Florin Niță sau Alexandru Mitriță.

După experiența de la echipa națională, Contra s-a întors la Dinamo, în 2020.