Echipa feminină de handbal CSM București s-a reunit, miercuri, sub comanda antrenoarei daneze Helle Thomsen (53 de ani).

Este a doua oară în cariera antrenoarei când o va pregăti pe CSM București, după experiența din sezonul 2017/2018.

Helle Thomsen, fostă antrenoare la Midtjylland, CSM, Molde, Kastamonu, Nantes și naționalele Suediei și Olandei, a accept să preia frâiele echipei din Capitală, după înlăturarea lui Adrian Vasile.

Fosta internațională daneză a fost încântată de o revenire în România, la șase ani distanță de primul mandat.

Helle Thomsen: „Nu a fost dificil să mă întorc la CSM”

Helle Thomsen spune că își dorește să vadă un handbal de calitate, iar jucătoarele să fie sănătoase, apte pentru meciurile importante.

„ În primul rând, e bine să mă întorc în România, la București . Totul este mai ușor când ai mai fost într-un loc în trecut. Știi cum totul funcționează. Îmi place să fiu aici, în București, în România. Privesc înainte.

Cred că este o mare provocare și sunt bucuroasă să lucrez cu oameni precum voi (n.r. - Vlad Enăchescu și Cristina Vărzaru, prezenți la conferință), fericită să lucrez cu aceste jucătoare. Privesc încrezătoare spre actualul sezon. Începem treaba de astăzi.

Nu a fost dificil să mă întorc. M-au contactat și m-au întrebat dacă vrem să discutăm . Am spus imediat că da. Am fost fericită ultima dată când am fost aici, așa că a fost ușor pentru mine.

Cred că am șapte ani în plus pe umeri, ca experiență de viață. De fiecare dată când mergi într-un loc nou, când încerci lucruri noi, obții informații pe care le poți folosi în viitor.

Sper să jucam un handbal bun, să câștigăm multe meciuri . Va fi un sezon special, deoarece sunt Jocurile Olimpice și vor fi multe jucătoare acolo. Nu știi cum se întorc de-acolo. Noi avem șapte jucătoare convocate, care nu vor avea vacanță. Sperăm să se întoarcă sănătoase.

Cred că trebuie să așteptăm până după Jocurile Olimpice pentru alte mutări. Multe echipe vor face la fel. Nu pot spune prea multe până nu văd cum li se întorc jucătoarele”, a declarat Helle Thomsen la conferința de presă.

Cristina Vărzaru: „Suntem aici pentru a-i asigura tot ce are nevoie”

Team managerul echipei, Cristina Vărzaru, a explicat de ce clubul s-a oprit asupra Hellei Thomsen pentru postul de antrenor

„ I-am urat bun venit la București și i-am spus că suntem aici pentru ea, pentru a-i asigura tot ce are nevoie pentru a putea face tot ce ne dorim în acest sezon”.

Am avut niște ani foarte buni cu Adi Vasile la CSM și am mers bine, într-o direcție. Din păcate, ceea ce a cântărit în ultimă instanță, și am știut asta din luna noiembrie, a fost necalificarea în Final Four.

Toată munca pe care a făcut-o a fost una bună, un lucru bine construit, pe un schelet și pe o strategie către Scandinavia . Acesta este motivul pentru care am ne-am orientat spre Helle și credem că este cea mai bună soluție: o antrenoare din Nord”, a declarat Cristina Vărzaru.

Buget mai mic pentru CSM București - handbal feminin

Șeful secției de handbal de la CSM București, Vlad Enăchescu, a făcut public bugetul echipei feminine pentru sezonul actual. Este unul mai mic decât stagiunea precedentă.

„ Bugetul pentru anul 2024 a fost un pic mai mic decât alocația bugetară aferentă echipei noastre de handbal feminin... Dacă anul trecut am avut 14.125.000 de lei, anul acesta suntem la 13.400.000 de lei. Adică 600.000 de lei mai puțin”, a afirmat Vlad Enăchescu.

Primul meci oficial al celor de la CSM București este programat în Final Four-ul Supercupei României, contra celor de la HC Dunărea Brăila, pe 22 august.