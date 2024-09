FCSB - RFS 4-1. Daniel Bîrligea (24 de ani) a declarat că dedică golul familiei sale, care a venit la București pentru a-l susține pe Arena Națională.

Atacantul s-a revanșat după evoluția slabă din meciul cu Petrolul, când a fost schimbat la pauză.

Daniel Bîrligea a marcat după doar 53 de minute jucate pentru campioana României.

Citește și Cristian GeambașuCu stil cu cel mai slab Citește mai mult Cristian Geambașu Cu stil cu cel mai slab

FCSB - RFS. Bîrligea, gol pentru mamă și mesaj pentru Becali

Pentru Bîrligea a fost prima reușită în cupele europene după aproape două luni. Atacantul marcase ultima dată o „dublă” pentru CFR Cluj în victoria cu Neman Grodno, scor 5-0.

„O fericire imensă să dau gol și să dovedesc ce pot. Ne ajută foarte mult să avem moral pentru următoarele meciuri, pentru campionat.

Am intrat pe gazon cu gândul s-o fac fericită pe mama, s-o fac fericită pe iubita mea, care au fost în tribune. Am vrut să arăt că nu sunt cel de meciul trecut”, a declarat Daniel Bîrligea la DigiSport.

Aveam nevoie de o victorie în Europa pentru puncte în primul rând și pentru moral, cu siguranță și în campionat o să ne ajute acest moral. Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea, „deblocat” de Charalambous și Pintilii

Daniel Bîrligea a sprintat spre banca de rezerve după ce a deschis scorul în meciul cu RFS. Atacantul a ținut să mulțumească staff-ului.

„Am vorbit cu ei azi și mi-au dat mare încredere, am avut o discuție cu ei și m-au ajutat să mă deblochez, a declarat Daniel Bîrligea.

Clasamentul Europa League după etapa #1:

1. Ajax Amsterdam (4-0) - 3p

2. FCSB (4-1) - 3p

3. Lazio (3-0) - 3p

Clasamentul complet AICI

Programul FCSB în Europa League, sezonul 2024/2025: