Dinamo - Hermannstadt 2-0. Eddy Gnahore (31 de ani), mijlocașul „câinilor”, consideră că Dinamo se poate implica în lupta pentru titlu.

Cătălin Cîrjan (22 de ani) așteaptă meciurile din play-off și susține că își dorește revanșa cu FCSB.

În urma acestui rezultat, „câinii” se află pe locul 5 în Superliga, cu 48 de puncte acumulate. Sibienii ocupă locul 8, cu zece puncte mai puțin.

Dinamo - Hermannstadt. Eddy Gnahore: „Am văzut un spațiu, am șutat, am marcat”

Eddy Gnahore a vorbit după meci despre supergolul marcat în poarta lui Hermannstadt.

„Sunt fericit, îmi place să pasez, dar am văzut un spaţiu, am șutat, am marcat, am luat punctele.

A fost un sentiment plăcut, am jucat un fotbal bun aici. Terenul nu era cel mai bun, dar suntem obişnuiţi (n.r. - pe stadionul „Arcul de Triumf”).

Acum trebuie să ne mutăm pe Arena Națională și să ne pregătim de meciurile mari din play-off.

O să ne ocupăm de fiecare meci în parte în play-off, o să dăm totul pe teren și o să vedem la final ce va fi.

Știm că încă nu s-a terminat, am zis asta tot sezonul. Avem o echipă mai bună, un staff bun, jucători buni.

Nu pot să zic unde o să terminăm, dar avem o șansă bună la titlu”, a spus fotbalistul, după meci.

Cătălin Cîrjan: „Nu am avut o ședință despre play-off”

Cîrjan a majorat diferența cu un șut din interiorul careului, ajungând la șase reușite alături de Dinamo.

„Victorie pentru fani, pentru noi. Suntem bucuroși că ne-am revenit după acea serie de două meciuri fără victorie. Din păcate, am pierdut cu Farul, altfel puteam avea un parcurs fără eșec.

Mă simt foarte bine cu echipa, am făcut un joc bun. Intrăm la fiecare meci să luăm cele trei puncte și nu vrem să ne mulțumim cu puțin. Nu am avut o ședință despre play-off, pentru că mai avem un meci, vrem să terminăm cu bine campionatul regulat.

Am depășit așteptările, am demonstrat că suntem o echipă puternică. Aștept toate meciurile din play-off, ne dorim revanșa (n.r. - cu FCSB)”, a zis fotbalistul, după victoria cu Hermannstadt

VIDEO: Eddy Gnahore, gol spectaculos din afara careului

Imediat după reluarea reprizei secunde, Gnahore a primit balonul la marginea careului, l-a așezat cu calm pe piciorul drept și l-a trimis în plasă cu un șut impecabil la colțul lung.

Mijlocașul lui Dinamo nu mai marcase de pe 24 august 2024, într-o victorie cu 2-1 împotriva Universității Craiova.

Pentru elevii lui Zeljko Kopic urmează meciul cu UTA Arad, pe 10 martie, de la 22:00, în ultima etapă a sezonului regular.