RAPID - FCSB 0-0. Mihai Stoica (59 de ani), președintele CA al roș-albaștrilor, a reacționat după ce Marius Șumudică (53 de ani) a ridicat mai multe semne de întrebare în legătură cu condiția fizică a jucătorilor formației campioane.

Antrenorul Rapidului a insinuat că FCSB s-ar dopa după derby-ul în care echipa sa a jucat o oră în superioritate numerică, însă nu a reușit să șuteze măcar o dată pe spațiul porții lui Târnovanu.

RAPID - FCSB. Mihai Stoica, replică dură după insinuările de dopaj făcute de Șumudică

Aflat în studioul Prima Sport, oficialul celor de la FCSB a izbucnit în momentul în care i s-au citit aluziile lui Șumudică.

„Cred că semnele lui de întrebare ar trebui să fie legate de cum a făcut el echipa pentru că, atunci când a venit, eu am fost, cum încerc să fiu mereu, obiectiv, corect, credibil.

Am spus că dacă nu era Lennon (n.r. antrenorul înlocuit de Șumudică), Rapidul era altfel. Acum, a avut la dispoziție pregărirea în Dubai și este o echipă antrenată de el sau, mă rog, din câte înțeleg nu de el și de Cristi Petre și staff-ul lui, pentru că el este ocupat cu telefoanele și cu altele.

Astea sunt informațiile mele, poate nu e adevărat și poate că el este antrenorul echipei, nu doar purtătorul de cuvânt. Eu nu l-aș lăsa să spună chestiile astea niciodată, pentru că implică imaginea clubului.

Că îți place să te îmbraci cu saltea pneumatică și crezi că e geacă și vii să atragi atenția cu asta, pentru că din fotbal nu te poți hrăni, fiindcă habar nu ai, atunci e o problemă, asta e părerea mea.

El are o părere despre mine că sunt cel mai bun conducător din țară, eu despre el am o părere că este nul ca antrenor, exact ce arăta el spre galeria noastră.

Iar ce încearcă el să facă acum, diversiunile astea, eu le făceam când era la FC Dodu (n.r. Progresul București, echipă antrenată de Șumudică). Mă feresc să spun cuvinte jignitoare pentru că eu încerc să respect o anumită perioadă, care a început astăzi (n.r. postul Paștelui).

Când îți maschezi impotența ca antrenor deschizi niște fronturi, dai de înțeles că suntem dopați.

Poate nu mai știe cum e prin cupele europene, că nu a mai fost demult. Acolo nu ai cum pentru că se fac controale doping. Nu pot ai tăi alerga? Poate că eu sunt exagerat și nu vâd bine astea, dar în zece am jucat cu CFR și erau călare pe noi, au șutat de multe ori la poartă că erau mai buni decât noi 11 vs 10.

Cu Dinamo am jucat 11 contra 11, Dinamo a avut ocazii. Cu Rapid am jucat 10 contra 11 și el plânge că de ce nu am jucat în timpul săptămânii, asta era problema lui. Păi asta e mesajul pe care îl transmiți? Tu ești mândru că ai făcut 0-0 în 11 contra 10 cu fază de penalty și multe decizii în favoarea noastră și spui că PAOK nu a reușit, că a pierdut.

Nu am auzit antrenori care să se lege că trăgeam de timp. Păi, trăgeam de timp că nu mai puteam să jucăm sau eram supersonici? Nimic nu are noimă din ce spune” a declarat Mihai Stoica la emisiunea Fotbal Show.

Obrăznicia acestui individ depășește orice limită! Vorbești de galeria noastră. Noi am fost ca rezultate zero până când s-a întors Peluza Nord. Am început să existăm când s-a întors.Ce înțelege el? Eu am respectat că 7.000 de fani mergeau la Liga 3. Nu-mi venea să cred că era podul Grant plin de fani cu fulare vișinii. Nu sunt ei mulți, dar dragostea e mare. Nu voiam să-i dau replica, dar devine prea enervant și prea obraznic. Cum să tac din gură? Eu sunt orice, dar nu măscărici. MM Stoica

Susține că Șumudică s-a autopropus la FCSB: „Gigi, prea mare pușcărie de antrenor ai, ia-mă pe mine!”

MM a continuat atacul la adresa lui Șumudică și l-a acuzat pe tehnician că îl suna pe Gigi Becali să îi sape pe antrenorii de la FCSB și să se autopropună.

„Șumudică este omul care îl suna pe Gigi și îi spunea: «Gigi...». Cred că așa îi zicea, pentru că, la obrăznicia lui, nu ține cont de vârstă și de statut. Îi zicea: «Gigi, prea mare pușcărie de antrenor ai, ia-mă pe mine».

Și asta înțeleg că s-a întâmplat cu foarte mulți patroni. Suna și se propunea peste tot. Ce să mai zici? S-a pus problema să vină, deși eu i-am spus lui Gigi că nu va veni și chiar s-a enervat pe mine.

I-a dat buletinul lui Argăseală, dar contractul oferit putea să-l trimită peste tot și să negocieze, iar el a semnat până la urmă cu CFR. Eu n-am vorbit cu el atunci, tocmai de asta ziceam că nu vine, pentru că m-ar fi sunat”, a spus Mihai Stoica.

Oficialul FCSB a dezvăluit un alt episod în care Marius Șumudică încercase să-l ridiculizeze pe Nicolae Dică în fața lui Gigi Becali:

I-a spus lui Gigi: «Dică e slab tare! A venit cu Rădoi la Gaziantep și a spus niște prostii». Eu știam că Dică poate spune orice, dar nu prostii legate de fotbal. L-am întrebat pe Dică ce discuții au avut și mi-a zis: «Am fost și l-am întrebat la un ceai în birou ce conținut tactic a avut un exercițiu. Și el n-a știut să-mi spună, pentru că habar n-avea. Și i-a spus lui Cristi Petre să-mi explice». Dică e de bun simț, nu e un bârfitor, nu mi-a spus. Și ăsta e omul care dă de înțeles că suntem dopați? Mihai Stoica

