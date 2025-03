Gelu Sulugiuc (48 de ani), noul investitor al lui Dinamo, a dezvăluit că a avut o discuție cu Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, a doua zi după derby-ul pierdut în fața celor de la FCSB, scor 1-2.

Sulugiuc a cumpărat 5% din acțiunile lui Dinamo, cu opțiune de a-și crește pachetul până la 10%.

Gelu Sulugiuc, dialog cu Zeljko Kopic: „Fanii nu ar accepta așa ceva”

Noul acționar a lui Dinamo a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Zeljko Kopic la o zi după derby-ul cu FCSB, când „câinii” aveau nevoie de cel puțin un punct pentru a fi siguri de play-off încă de la acel meci.

Antrenorul i-ar fi transmis lui Sulugiuc că nu a putut aborda o tactică defensivă, deoarece fanii lui Dinamo nu ar accepta așa ceva.

„Pot să zic un lucru. La meciul cu FCSB am fost prezent, ne trebuia un singur punct ca să intrăm în play-off, dar ce am făcut? Am stat noi în apărare ca să luăm punctul acela? Nu, am jucat ofensiv, am jucat frumos, cu dragoste de fotbal, nu cu frică.

Am vorbit cu Kopic a doua zi după meci și mi-a spus: «Cum să parchez eu autobuzul? Fanii nu ar accepta așa ceva, noi avem alt ADN, altă imagine și altă idee de fotbal.»

Jucăm un fotbal frumos, ofensiv, și acesta este un lucru foarte important: să ai identitate pe teren, la care suporterii să adere și ei. Este un aspect esențial atât pentru echipă, cât și pentru creșterea lui Dinamo în viitor”, a declarat Gelu Sulugiuc, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”, citat de gsp.ro

Gelu Sulugiuc, despre obiectivul lui Dinamo: „Să luptăm pentru titlu”

Dinamo își dorește să redevină o forță în fotbalul din România, atât la nivel de seniori, cât și la juniori.

„Desigur, cu toții – inclusiv noi – ne dorim să câștigăm cât mai curând posibil. Este posibil ca în acest an să fim ușor peste așteptările stabilite din punct de vedere sportiv, însă planul nostru este unul pe termen lung.

Pe termen lung, ne dorim să devenim un club care, an de an, luptă pentru titlul de campioană în România, participă constant în competițiile europene și obține performanțe comparabile cu cele din perioada de glorie a clubului, de la sfârșitul anilor ’80.

În același timp, este esențial să devenim un club solid și din punct de vedere financiar, cu o academie puternică, o academie atractivă atât pentru copii, cât și pentru părinți, astfel încât aceștia să își dorească să își îndrume copiii spre Dinamo.

Ne dorim o academie care să producă jucători atât pentru prima echipă, cât și pentru echipa națională. Totodată, suntem conștienți că nu toți juniorii vor ajunge fotbaliști profesioniști, însă considerăm că experiența formării lor în cadrul clubului Dinamo trebuie să le ofere și o educație solidă, alături de un set de valori care să îi ajute în viață, indiferent de parcursul lor profesional.

Toate aceste obiective fac parte dintr-un plan pe termen lung, însă ne dorim să ajungem acolo cât mai repede cu putință. Sunt convins că, împreună, vom reuși”, spunea noul investitor de la Dinamo pe 2 martie