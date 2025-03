Bent Dahl (54 de ani) a fost victima unui furt din apartamentul în care a locuit până de curând în Râmnicu Vâlcea.

Fostul antrenor clubului vâlcean încă avea bunuri în locuința care fusese închiriată de club în oraș, afirmând că urma să revină pentru a le prelua. Prejudiciul: obiecte în valoare de peste 15.000 de euro.

În momentul de față, Bent Dahl antrenează echipa națională de handbal feminin a Serbiei, după ce s-a despărțit de formația vâlceană, în noiembrie 2024.

Bent Dahl, victima unui jaf de peste 15.000 de euro

Antrenorul a părăsit Liga Florilor în noiembrie 2024, iar cheile apartamentului închiriat au fost lăsate la club, oficialii spunându-i că acesta poate reveni ulterior să-și ia lucrurile.

Între timp, din apartament au dispărut bunuri ale lui Dahl în valoare de peste 15.000 de euro, potrivit prosport.ro.

Bent Dahl: „E o situație umilitoare”

Tehnicianul și-a angajat un avocat și a transmis că va da în judecată atât clubul, cât și proprietarul apartamentului.

„Clubul pasează responsabilitatea la proprietar și invers, dar povestea e simplă. Mi-am reziliat contractul și am plecat la familie și când am revenit să-mi iau lucrurile nu am mai găsit nimic.

E o situație regretabilă și nu învinovățesc pe nimeni, însă mă simt extrem de furios și de dezamăgit. Sunt totuși obiecte personale, haine, electronice și tot felul de alte lucruri.

Nu e vorba de calculul de bani, sunt valori de peste 15.000 de euro la prima vedere, dar situația e una umilitoare pentru mine ca antrenor într-o țară străină. Eu sunt supărat, dezamăgit, nu știu cum să mă exprim, încerc să mă comport civilizat și să reacționez cât se poate de normal. Soția, la fel, e foarte supărată”, a declarat Dahl pentru sursa citată.

Antrenorul norvegian spune că nu are nimic cu România, dar că, în același timp, situația prin care trece este „penibilă”.

Cu ce am greșit eu dacă am plecat acasă, cu acordul clubului, în urma rezilierii? Urma să mă întorc să preiau lucrurile așa cum probabil se întâmplă cu orice antrenor de handbal din lumea asta. Nu am nimic cu România, am activat mulți ani aici și iubesc România. Dar e o situație absolut penibilă”, a continuat Dahl.

Comunicatul clubului

SCM Rm. Vâlcea a postat un comunicat prin care susține că nu are nicio legătură cu apartamentul închiriat de tehnician.

„Clubul nu a avut și nu are nicio implicare în procesul de închiriere a apartamentului utilizat de Bent Dahl. Alegerea, închirierea și gestionarea acestui spațiu au fost exclusiv în responsabilitatea sa. În consecință, clubul nu a avut nicio obligație privind siguranța bunurilor personale ale fostului antrenor.

Afirmațiile conform cărora SCM Râmnicu Vâlcea ar fi trebuit să asigure protecția obiectelor lui Bent Dahl sunt eronate și lipsite de temei. Clubul nu a avut nicio obligație contractuală sau de altă natură în acest sens. Decizia de a lăsa bagajele în apartament a aparținut în totalitate lui Bent Dahl, fără vreo implicare din partea clubului.

De asemenea, precizăm că între SCM Râmnicu Vâlcea și Bent Dahl nu mai există nicio relație contractuală din data de 1 noiembrie 2024, odată cu încetarea, de comun acord, a contractului acestuia cu clubul”, se arată în comunicatul clubului.