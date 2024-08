OLARU PLEACĂ Ofertă pentru căpitanul FCSB! Care e prețul cerut de campioana României

FCSB își poate pierde căpitanul în această vară: are oferte, iar prețul cerut e de 6-7 milioane de euro

Patronul echipei a anunțat că despărțirea de Olaru se va produce după meciurile din play-off-ul Europa League.

FCSB și-a vândut în această vară cel mai bun om al sezonului trecut, pe Florinel Coman, cedat la Al Gharafa în schimbul a 5.15 milioane de euro.

Acum a venit rândul lui Darius Olaru, căpitanul și unul dintre cei mai buni pasatori ai echipei în sezonul precedent, să aibă oferte.

Căpitanul roș-albaștrilor are statistici excelente în acest start de sezon: 7 goluri și 3 pase decisive în 9 meciuri.

Mijlocașul de 26 de ani e urmărit atent de mai multe echipe, iar patronul echipei, Gigi Becali, a anunțat că sunt chiar și oferte oficiale pentru căpitanul de la FCSB. Și prețul cerut de el e unul pe măsură, circa 7 milioane de euro.

„Acum nu discutăm despre plecări. Olaru are oferte, dar discutăm doar după play-off-ul de Europa League. Să vedem cât o să cerem pe Olaru, pe la 6-7 milioane de euro. Dar nu vreau să discutăm asta acum”, a zis Gigi Becali.

Darius Olaru, start incredibil de sezon, salariu mărit

Pentru Darius Olaru, startul de sezon e unul cu statistici grozave. Are deja 9 meciuri, a marcat de 7 ori în toate competițiile și a mai reușit alte 3 pase decisive. Iar raportul minute / goluri e excelent. Căpitanul FCSB are un gol la fiecare 90 de minute.

În cazul în care nu va pleca de la FCSB, Darius oricum va beneficia de o mărire de salariu.

În prezent fotbalistul adus de la Gaz Metan în 2020 câștigă 20.000 de euro lunar, sumă care va crește cu 10.000 dacă va continua la FCSB.

Darius Olaru se apropie de 200 de meciuri la FCSB

Olaru a fost cumpărat în ianuarie 2020 de la Gaz Metan, însă a mai fost lăsat acolo încă 6 luni.

Din vara lui 2020 a strâns 183 de meciuri în tricoul FCSB, a marcat de 40 de ori și a mai oferit alte 33 de pase decisive. În tot acest timp a cucerit 3 trofee cu FCSB, titlul, Cupa și Supercupa României.

Gigi Becali cere 7 milioane de euro pentru Darius Olaru, fotbalist care are o clauză de reziliere de 10 milioane.

Cota mijlocașului ofensiv pe transfermarkt este de fix 7 milioane, exact cât solicită FCSB în schimbul său.

Olaru nu a vrut vacanță

Component al primei reprezentative la Euro 2024, Darius Olaru a avut doar 6 zile de vacanță, toate înaintea turneului final.

După întoarcerea din Germania, fotbalistul nu a vrut să stea acasă, a cerut să vină mai devreme la antrenamente, pentru a căpăta repede ritmul necesar meciurilor pentru tururile preliminare.

„Nu am avut vacanță! Doar vreo 6 zile înainte de Euro. Nu prea mai am ritm pentru că am fost la Euro și nu am prea jucat. Am cerut să vin la antrenamente pentru că am nevoie să acumulez”, a zis Darius Olaru.