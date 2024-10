Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a recunoscut că echipa sa a făcut o ofertă oficială pentru portarul celor de la Petrolul, Lukas Zima (30 de ani).

Clubul prahovean a refuzat oferta lui Gigi Becali, solicitând o sumă mai mare de bani, însă fără succes.

La 1 ianuarie 2025, FCSB se va despărți de cel de-al doilea portar din lot, Andrei Vlad, al cărui contract expiră, așa că a inițiat din timp discuțiile pentru înlocuirea acestuia.

Petrolul a refuzat oferta de la FCSB pentru Zima

MM Stoica a afirmat că FCSB a făcut o propunere concretă omologilor de la Petrolul pentru portarul Lukas Zima, însă fără succes.

Motivul: roș-albaștrii nu vor să investească o sumă foarte mare de bani într-un portar de rezervă, indiferent cât de valoros ar fi Lukas Zima.

„ Da am făcut ofertă, am și primit răspuns: nu. Am oferit 250.000 de euro.

Nu se poate să dăm 500.000 de euro. Ne trebuie un portar bun, care să-l țină în priză pe Ștefan Târnovanu și care să apere în Cupa României.

Le-am spus celor de la Petrolul, sunt mulți portari liberi - luați exemplului lui Siegrist, care a venit și apără bine. Din nefericire nu e niciun român pe care să-l aduci”, a declarat Mihai Stoica la „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Lukas Zima, în vârstă de 30 de ani, mai are contract cu Petrolul până în vara lui 2026.

„Lupii Galbeni” sunt dispuși să-l cedeze pe Zima, însă vor să o facă doar în schimbul unei sume de nerefuzat: cel puțin 500.000 de euro. Bani pe care FCSB nu este dispusă să-i plătească.