„Nu înțeleg primul galben”Jucătorii FCSB-ului critică arbitrajul de la meciul cu Rapid: „Au fost niște faze împotriva noastră

Rapid - FCSB 0-0. Florin Tănase (30 de ani) a tras câteva concluzii despre meciul de pe Arena Națională. Jucătorul campioanei nu înțelege de ce Dawa a încasat atât de ușor două cartonașe galbene.

În plus, fundașul Mihai Popescu (31 de ani) e de părere că, la anumite faze, arbitrajul a fost ușor contra echipei sale.

Cu această remiză, FCSB a urcat din nou pe prima poziție, la un punct deasupra Craiovei, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.

Rapid - FCSB 0-0. Florin Tănase: „Nu înțeleg de ce a fost dat primul galben”

„Din nou 0-0, a doua oară în acest an. Ținând cont că am jucat cu om în minus atât timp, e bun și un punct. Dar am avut ocazii uriașe în prima repriză, dacă marcam altul era jocul. Am mai jucat vârf, trebuia să mă sacrific.

Puteam marca și în a doua parte, chiar dacă eram cu om în minus. Nu știu ce a fost acolo, nu înțeleg de ce a fost dat primul galben. A zis că i-a semnalizat arbitrul de margine.

Probabil, cine cade primul obține galben pentru adversar. Fazele importante au fost gestionate corect de central, dar când se pune presiune... ăsta a fost jocul. Dacă marcam, câștigam”, a declarat Florin Tănase la final.

Mihai Popescu: „Au fost niște faze mai mult împotriva noastră”

La rândul său, Mihai Popescu susține că au fost momente în care arbitrajul a fost împotriva FCSB-ului. De asemenea, fundașul crede că derby-ul cu Rapid a fost intens decât cel precedent, cu Dinamo.

„Din cauză că am jucat cu un om mai puțin a trebuit să ne apărăm mai mult pentru a obține un rezultat pozitiv. Și ne bucură acest lucru. Dar chiar și așa, eu spun că se putea mai bine.

VIDEO Golul lui Alex Dobre, anulat de Radu Petrescu

Eu spun că s-a văzut presiunea pusă pe arbitri. Nu am văzut primul galben pentru ce a fost acordat lui Dawa... nu sunt în măsură să comentez, dar, după părerea mea, au fost niște faze mai mult împotriva noastră.

Ținând cont că s-au luat atâtea cartonașe galbene și un roșu eu zic că derby-ul cu Rapid a fost mai încins decât cel cu Dinamo. Cu Dinamo s-a jucat mai mult fotbal, noi am fost în 11 și atunci am câștigat”, a spus Mihai Popescu.