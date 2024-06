Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (65 de ani), a mers, duminică, 9 iunie, pentru a-și exercita dreptul la vot, la alegerile locale și europarlamentare.

Șeful de la FCSB și-a făcut prezența la o secție de votare din Voluntari.

„Să votăm, ne facem datoria. Dacă nu votăm face Coldea ce vrea. La primărie se votează, nu? La primărie votăm… să rămână așa, consecvență.

La europene votăm schimbarea, să fie o țara ca aurul de strălucitoare”, a declarat Becali la intrarea în secția de votare, conform romaniatv.ro.

Gigi Becali a încurcat buletinele și a votat greșit

Gigi Becali a avut parte și de probleme: procedura a fost una greoaie și l-a făcut să încurce buletinele de vot și opțiunile sale.

Cu toate aceste, afaceristul nu s-a lăsat și a reluat procesul pentru a-și concretiza alegerea.

„Da, prea mult, sunt oameni care se și încurcă…M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie și am pus primar AUR. Eu am pus AUR.