FCSB - U Craiova 0-2. Gigi Becali (66 de ani) nu este deranjat de eliminarea echipei sale din Cupa României , considerând că meciurile din faza eliminatorie ar fi aglomerat programul echipei.

, considerând că meciurile din faza eliminatorie ar fi aglomerat programul echipei. Becali a comentat și decizia rivalului său Dan Șucu de a investi la Genoa.

Spre deosebire de alte intervenții după înfrângeri, Gigi Becali a fost extrem de relaxat și a minimalizat importanța eliminării echipei sale din Cupa României.

Gigi Becali, ironic după ce FCSB a fost eliminată din Cupă: „Nici nu mai am pofta de mâncare”

„ Sunt așa de afectat, nici nu mai am poftă de mâncare. Am zis că trebuie să batem ca să ne calificăm, dar nu o să le câștigăm pe toate. Poate e mai bine, dacă ne calificam voiam să câștigăm cupa, aveam meciuri în plus

Nu că nu ne-a interesat, un meci îl joci și trebuie să îl câștigi, dar nu am avut nicio emoție și nu ne interesează așa de tare”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Întrebat dacă nu consideră că o eventuală câștigare a Cupei României ar fi fost o șansă pentru FCSB de a ajunge din nou în Europa League, Gigi Becali a răspuns:

Europa League nu ne trebuie nouă, pe noi nu ne interesează doar Champions League. Am jucat cu echipa a doua de la egal la egal, numai că au dat golul ăla de nicăieri. Au făcut și ei ce au putut să facă. Când au văzut primul 11 și-au dat seama că nu o să își rupă capul Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB vrea să îl reintroducă pe Kiki pe lista de Liga 1

Gigi Becali a vorbit şi despre transferurile pe care le va face echipa în această iarnă.

„O sa aduc doi jucători să să vedem la cine renunţăm. Vreau un vârf şi un mijlocaş. O să renunțăm la vreo doi.

Trebuie să-l băgăm și pe Kiki, că a jucat bine astăzi. Poate renunțăm la Panțîru, Baeten, Luis Phelipe, vedem ”, a mai spus patronul.

Gigi Becali a vorbit și despre atacanții pe care i-ar dori, printre care Denis Alibec, de la Farul, și Mamadou Thiam, de la U Cluj.

Dacă Alibec a zis că îi place la Constanța, ce rost are să mai vorbim dacă îi place la el acasă. Thiam, vedem dacă îl lasă să plece. Nu discutăm încă, după aceea. Gigi Becali

Patronul FCSB, despre Șucu: „Trebuie să ne mândrim”

Gigi Becali, patronul FCSB, a comentat și decizia unui rival din Liga 1 de a prelua pachetul majoritar de acțiuni la clubul italian Genoa.

„N-am rivalitate cu el, am avut o afacere care este FCSB. Nu am cum să am rivalitate cu el, e un om de calitate, că e prea bun.

E bine pentru imaginea României, trebuie să ne mândrim că un român să facă asta, cum să îți permiți să dai 45 de milioane.

Nu sunt eu invidios. Invidios eram dacă ajunge cu Rapidul în fața mea. Ajungi la o vârstă când nu mai ai invidie”, a declarat Gigi Becali

Gigi Becali: „Eu nu cred că te duci tu, român, în Italia să faci bani din fotbal”

Cu toate acestea, patronul FCSB consideră că investiția într-un club din Italia nu reprezintă o afacere profitabilă pentru patronul Mobexpert.

„ Tu crezi că ne lasă italienii pe noi? E posibil să fie Șucu prea deștept în materie de fotbal. Eu nu cred că te duci tu, român, în Italia să faci bani din fotbal.

N-au italieni care sunt multimiliardari? Așteaptă un român să îi învețe să facă bani din fotbal ? Eu nu cred.

În Italia trebuie să cheltui bani tu de la tine din buzunar.

Problema e că, în viitor, eu zic că nu poți să câștigi, să merite investiția. Eu nu spun că el nu poate să țină Genoa. Trebuie să bagi 20 de milioane de la tine, cred eu.

El are un business care nu are probleme și de-aia își permite. El nu poate să dea faliment, că are un profit de minim 15 milioane pe an, cred”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.