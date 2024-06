Mourinho Discurs în vestiarul Generației de Aur

Generația de Aur a jucat un amical cu Legendele Lumii, încheiat 3-2, la care au participat vedete ale României și ale fotbalului mondial.

Portughezul Jose Mourinho, 61 de ani, momentan liber de contract, a fost antrenorul Legendelor, dar înainte de meci a intrat și în vestiarul advers, pentru a ține un discurs aplaudat de toți cei prezenți.

Mourinho: „Îmi aduc aminte totul despre cariera voastră”

Pe contul de Instagram al Generației de Aur a fost publicat un video cu cele spuse de Mou:

„Vreau să vă zic două lucruri din inimă. Suntem mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă, deci sunteți generația mea.

În timp ce am crescut, m-am îndrăgostit de fotbal, am început să lucrez în fotbal în cea mai bună perioadă a voastră. Așa că îmi aduc aminte totul despre cariera voastră, despre voi individual, îmi amintesc și am mult respect.

Am venit aici bineînțeles pentru că sunt prieten cu Giovanni (n.r. Becali), e mereu o plăcere să vin. Dar am venit aici pentru respectul pe care îl am pentru voi. Vreau să vă felicit pentru cei 30 de ani.

Fotbalul nu este mereu un bun tată, dar istoria nu o poate șterge nimeni. Istoria rămâne pentru totdeauna. Sper să vă bucurați de această seară, iar pentru mine este o onoare să particip”.

Alături de clip, pe profilul de Instagram al Generației de Aur a apărut și un scurt text: „Un clip care va rămâne în amintirea noastră, dar și în istorie. 💛 Înainte de meci, Jose Mourinho a venit în vestiarul nostru și ne-a spus câteva cuvinte pe care le-am apreciat din suflet.🫶 Obrigado, @josemourinho!”.