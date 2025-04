Discurs de clasă  Topal, după succesul cu Sepsi: „O zi frumoasă pentru noi!”. Despre eliminarea lui Hanca: „Și dacă nu câștigam, nu-i reproșam nimic”

Petrolul - Sepsi 2-1. Primele goluri și prima victorie pentru „lupii galbeni” în play-out.

De asemenea, e primul succes al lui Mehmet Topal (39 de ani) după întoarcerea la Ploiești.

Petrolul Ploiești pare în revenire de formă odată cu întoarcerea antrenorului turc Mehmet Topal la echipă.

În cele două etape cu Topal, „lupii” au acumulat patru puncte (0-0 cu Slobozia, 2-1 cu Sepsi) și au început să spere la câștigarea play-out-ului.

Mehmet Topal: „A fost un meci de 6 puncte”

Mehmet Topal este un antrenor bucuros. Echipa sa a câștigat toate cele trei puncte, după ce a fost nevoită să joace mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică.

„ Nu a fost un meci de 3 puncte, ci de 6 puncte. Aveam nevoie de acest succes pentru încrederea echipei. Asta mă face fericit, pentru că am jucat bine.

După ce am rămas în 10, jucătorii au depus efort și le mulțumesc. Suporterii și cei de pe banca tehnică au fost extraordinari.

Astăzi am reușit să arătăm că suntem o echipă unită. Suporterii nu ne-au lăsat singuri și le mulțumim. Mereu o să recunosc că avem nevoie de ei.

Astăzi, pentru noi, e o zi frumoasă. O să ne bucurăm de victorie azi și mâine și ne pregătim pentru duminică, de meciul următor. Nu dăm înapoi.

Nu am simțit că o să pierdem jocul. Simțeam că vom juca bine. Am avut o săptămână extraordinară. Eram liniștit datorită băieților, datorită eforturilor. Felicit din nou toți jucătorii mei pentru victorie. Suntem o echipă, oricine joacă, este important să fim o echipă unită”, a declarat Mehmet Topal după meci, la Prima Sport.

Mehmet Topal: „Nu am ce să spun despre eliminarea lui Hanca”

Mehmet Topal a declarat că nu este supărat pe eliminarea lui Sergiu Hanca și nu ar fi fost nici dacă deznodământul era altul. Chiar a felicitat echipa pentru reacția promptă de după eliminare, când a depus un efort uriaș.

„ Nu am ce să spun despre cartonaș. Se întâmplă în fotbal. Dacă pierdeam, tot nu spuneam nimic, pentru că suntem o echipă și Hanca este important pentru echipă .

Important este să arătăm reacție, că suntem uniți. Coechipierii lui au luptat și pentru el. Poate e dator la noi cu o cină”, a glumit turcul.

I-a lipsit Ploieștiul lui Topal: „ Mi-a fost dor”

Mehmet Topal a recunoscut că i-a lipsit căldura suporterilor din Ploiești.

El cere timp pentru a-și implementa strategiile și pentru a construi o echipă care să se exprime așa cum își dorește cu adevărat.

„ Am spus și când am venit, avem nevoie de timp. După mine a venit un antrenor (n.r. - Adrian Mutu). A fost legendă a clubului și a încercat să facă lucrurile cât mai bine. Fiecare are sistemul lui . Noi oricum făceam lucruri bune și jucătorii trebuiau doar să-și aducă aminte. Oricum, vrem să ridicăm nivelul. Jucătorii au potențial mai mare.

Mi-a fost dor să fiu aici, pentru atmosfera familiară. Normal că am fost supărat, trist, dar după victoria asta o să revenim. O să ne odihnim, ne bucurăm de victorie și săptămâna viitoare trebuie să facem mai mult pentru a continua să câștigăm”, a conchis Topal.

În urma acestui rezultat, Petrolul a urcat pe locul 8, cu 24 de puncte, în timp ce Sepsi rămâne pe locul 11, cu 21 de puncte.