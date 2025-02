Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație al echipei FCSB , a vorbit despre sistemul inedit folosit cu Manchester United, scor 0-2, criticat de Gigi Becali și Florin Tănase.

, a vorbit despre sistemul inedit folosit cu Manchester United, scor 0-2, criticat de Gigi Becali și Florin Tănase. Acesta a vorbit și despre „dubla” împotriva celor de la PAOK, din play-off-ul Europa League.

Primul meci va avea loc în Grecia, la Salonic, pe 13 februarie, iar returul va avea loc pe 20 februarie, la București.

FCSB și PAOK Salonic se întâlnesc din nou în actuala ediție din Europa League, de data aceasta în faza play-off-ului pentru optimi.

Cele două s-au mai întâlnit și în faza principală, la Salonic, unde campioana României s-a impus cu 1-0.

Mihai Stoica: „Știam că o să jucăm cu PAOK”

În ciuda faptului că la finalul partidei cu Manchester United a declarat că nu își dorește ca FCSB să pice cu PAOK, în play-off-ul Europa League, Mihai Stoica a dezvăluit că se aștepta ca echipa antrenată de Razvan Lucescu să fie adversarul campioanei.

„Știam că o să jucăm cu PAOK și simularea pe care o făceam îmi dădea tot PAOK sau Fenerbache.

Jucătorul care a făcut diferenţa în meciul de acolo (n.r. Darius Olaru) nu mai este.

Sper să jucăm 11 la 11. E clar că va fi altceva. Rămâne de văzut cum ne vom prezenta pentru că începe să se îngroaşe gluma şi în campionat, e bătaie mare. Dacă stau bine şi mă gândesc, PAOK a cam pierdut din şansele la titlu, sunt la 9 puncte de primul loc.

E un meci greu la Salonic. Cu 10 minute înainte de tragere am vorbit cu Mircea Lucescu de posibilitatea să jucăm cu PAOK.

Clar că va fi altceva față de meciul din grupă, rămâne de văzut cum ne vom prezenta, pentru că începe să se îngroașă gluma și în campionat, e bătaie mare, iar dacă stau bine să mă gândesc, PAOK a pierdut șansele la titlu în campionatul lor. Mergem mereu cu bucurie la Salonic, e al doilea meu oraș.

Răzvan a ajuns la nişte performanţe colosale ca antrenor, a câştigat Champions League al Asiei, a câştigat campionatul în Grecia. Eu am o filosofie, când un club are un buget mult mai mare mi se pare că e favorit într-o competiţie. Au jucători cu salarii foarte mari” a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Cine nu înțelege asta să se lase”

Elias Charalambous a schimbat sistemul împotriva lui Manchester United și a ales să joace defensiv, într-un 5-3-1-1. La finalul partidei atât patronul echipei, Gigi Becali, cât și Florin Tănase au dat vina pe sistemul folosit pentru înfrângerea din duelul cu „diavolii”.

Totuși, Mihai Stoica a ținut să lămurească această situație susținând că FCSB a folosit doar 4 jucători pe linia de fund.

„Noi nu am jucat cu 5, asta e o greșeală a celui ce a analizat, am jucat cu 4. Mihai Popescu a jucat fundaș dreapta, Crețu a jucat sus.

Am vrut să jucăm altceva, la modul să facem marcaj om la om în anumite zone a terenului, nu în zonă cum am făcut până acum, dar nu am jucat în 5. Cine nu înțelege asta să se lase.

După primele 18 minute când au avut ocazia aia mare ei nu au mai avut nicio ocazie, în prima repriză, deci era bine ce se făcea, pentru că egalul era foarte bun că ne calificam, dar după ce vii de pe bancă cu Garnacho și Diallo e diferență mare”.

Tănase mi-a spus aseară că cel mai bine mergeam peste ei și luam 10, eu zic că nu e bine să ne ducem peste ei să luam 10. Eu nu vreau să luam 10, nici 7 și spun foarte sincer, chiar dacă îmi atrag iar oprobriu, îmi doream foarte mult să nu ne luăm al 3-lea gol. Mihai Stoica

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

Programul fazei eliminatorii din Europa League

31 ianuarie: tragere la sorți play-off pentru optimi;

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).