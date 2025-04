„M-au convins financiar azerii” Mircea Rednic, gata să plece de la UTA + Ce spune despre transferul lui Mihai la Dinamo

UTA Arad - Botoșani 1-0. Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, a anunțat că e gata să plece în Azerbaidjan, după ce s-ar fi înțeles cu Kapaz, locul 9 din 10 în prima ligă.

Presa din Azerbaidjan a anunțat, în aceste zile, că Mircea Rednic se află pe lista formației de primă ligă Kapaz.

Mircea Rednic: „Financiar, azerii m-au convins”

Tehnicianul a recunoscut discuțiile. În plus, a spus că a primit o propunere financiară avantajoasă, care l-ar putea determina să plece din România.

„ Azerii? M-au convins financiar, dar mai așteptăm ”, a declarat Mircea Rednic la conferința de presă.

În urma acestui rezultat, UTA Arad a urcat pe locul 9, cu 23 de puncte, în timp ce FC Botoșani a coborât pe locul 10, cu 22 de puncte.

„Normal că sunt fericit. E o victorie grea, muncită, cu mult stres. Îmi pare rău că în prima repriză, în care ne-am creat ocazii...Penalty-urile nu se ratează. Sau să spunem că portarul lor a făcut minuni”; a completat Rednic.

Rednic, despre vânzarea lui Mihai la Dinamo: „Mai respirăm și noi”

Antrenorul arădenilor a vorbit și despre mijlocașul Cristian Mihai, accidentat în prima repriză a partidei cu FC Botoșani.

Rednic este sigur că fotbalistul său, antamat de Dinamo din vară, se va impune în angrenajul lui Zeljko Kopic, deoarece este un jucător foarte serios.

„Mihai a simțit o contractură. Sper să nu fie mai rău. Și-a dorit să termine prima repriză. La pauză plângea, și-ar fi dorit să joace. Nu am vrut să riscăm. Am nevoie de jucători care să fie 100%.

E un pas mare pentru el. Nu că am fost obligați. Ba, poate chiar am fost obligați pentru că era o situație dificilă. Era singura soluție pe care o aveam. Decât să-l cedăm la un particular și ăla să decidă ce se întâmplă... Eu zic că o sumă de 400.000 de euro, cu TVA sau nu... Nu uitați că Gheorghiță a fost cumpărat pentru 400.000 de euro de la Iași. Și e atacant.

Mă doare sufletul că trebuie să plece, dar băiatul știe ce vrea de la viață și mă bucur pentru el. Mai respirăm și noi. La cum îl văd eu, sunt sigur că va reuși la Dinamo. Acum, știți cum e cu presiunea”, a conchis Mircea Rednic.

Primul penalty poate a fost la limită. Dar al doilea a fost. Nu avem ce să reproșăm arbitrajului. Mircea Rednic