Gloria Buzău - UTA Arad 1-1. Mircea Rednic (62 de ani), tehnicianul oaspeților, este mulțumit de rezultatul de egalitate, dar așteaptă transferul unui atacant nou.

Arbitrul a prelungit meciul cu două minute suplimentare față de cele 4 inițiale, iar în acest timp, arădenii au primit un penalty, prin care au reușit să obțină un punct.

UTA se află pe locul 10 în clasament, cu 34 de puncte acumulate. Gloria Buzău se află pe poziția 16, cu 20 de puncte.

Gloria Buzău - UTA Arad 1-1. Mircea Rednic: „Chiar ne-au pus probleme”

„Am avut un început bun, în primele 25 de minute. Apoi Buzăul a echilibrat jocul. Chiar ne-au pus probleme și s-au adaptat la terenul de astăzi. Tavares, dar și Iliev, au făcut un meci bun și ne-au surprins.

Am luat din gol din fază fixă, fix ce am spus înainte. Era normal, dacă vorbim de terenul de astăzi. Ținând cont de situația de la acest meci, sunt mulțumit cu un punct.

Am avut și șansa cu acest penalty. Am fost inspirat că am trimis toți atacanții pe teren. Lui Costache nu am ce să îi reproșez, chiar dacă nu e atacant, ci el e mai mult de bandă ”, a spus Rednic, conform digisport.ro.

5 șuturi pe poartă a avut fiecare echipă

Mircea Rednic: „Eu nu am avut un atacant de talia lui Luckassen”

Tehnicianul a subliniat un aspect important: echipa are nevoie de un atacant. De asemenea, Rednic a anunţat că transferul unui vârf este deja în derulare.

„Eu nu am avut un atacant de talie în jocul de la Buzău. Nu am un atacant de talia lui Luckassen (n.r. - Și-a schimbat numele în Brobbey). Am transferat un atacant de talie, dar e pe drum.

Săptămâna următoare o să ajungă. Sper să vină odată! Am înțeles că a luat viza și nu înțeleg de ce mai durează așa de mult. Nu vă pot spune numele, dar a el a semnat”, a mai spus antrenorul, conform sursei citate.

Cei mai eficienți marcatori de la UTA Arad:

Costache - 6 goluri

J. Omondi - 3 goluri

Vuletich - 2 goluri

Mircea Rednic va rata meciul cu Dinamo: „Poate să fie mai bine”

Mircea Rednic este nemulțumit de cartonașul galben pe care l-a primit în minutul 64, care îl va face să rateze partida cu Dinamo, de pe 10 martie.

„ Nu a fost nici pentru un arbitru un meci ușor. Poate, într-un fel, o să fie mai bine că nu o să fiu pe bancă, cu Dinamo.

Preocuparea lui a fost să îi dea galben lui Rednic, la un moment dat. Țipa întruna, dar nu știu dacă a făcut-o intenționat.

Eram toți ieșiți de pe banca de rezervă. Putea să ne dea la toți”, a mai spus tehnicianul.

Gloria Buzău - UTA Arad 1-1. Echipa lui Eugen Neagoe a scăpat victoria în ultimele secunde

Gloria Buzău a deschis scorul în minutul 87, grație unui gol al lui Dobrosavlevici, care a profitat de o eroare în apărarea arădenilor.

În minutul 90+5, Poulolo a ajuns cu mingea în careul gazdelor, dar Dobrosavlevici l-a faultat.

Arbitrul Gabriel Mihuleac a acordat penalty, iar Valentin Costache a reușit să înscrie.