„Nu am jucat rău!” Kevin Brobbey reclamă arbitrajul după eșecul cu Hermannstadt: „Penalty acordat ușor” + de ce nu se mai numește Luckassen

Hermannstadt - Buzău 2-1. Formația lui Eugen Neagoe rămâne ultima în Liga 1 și pierde șansa de a se apropia de locurile de baraj.

Bradley de Nooijer a produs lovitura de la 11 metri transformată de Cristian Neguț, care a păstrat toate cele trei puncte la Sibiu.

Atacantul Kevin Brobbey (fost Luckassen), autorul unicului gol al Buzăului, nu consideră că echipa sa a jucat jucat contra celor de la Hermannstadt, însă nu a avut șansă.

Kevin Brobbey: „Penalty-ul a fost acordat ușor”

În opinia sa, penalty-ul care avea să decidă scorul final, dictat după intervenția VAR, a fost acordat mult prea ușor.

În același timp, și Gloria Buzău a solicitat o lovitură de la 11 metri, pentru un henț în careu, însă fără succes.

„ Am avut câteva ocazii, nu cred că am jucat prea rău. Penalty-ul a fost acordat ușor. În partea cealaltă, și noi am avut o fază revăzută de VAR, de posibil henț, dar nu s-a dat .

Știu că nu e prima dată, dar nu vrem să pară că ne plângem de fiecare dată. Trebuie să mergem mai departe.

Am fost în Arabia Saudită, am întâmpinat multe dificultăți și am vrut să vin în România pentru a acumula minute”, a declarat Kevin Brobbey după meci, la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Hermannstadt a urcat pe locul 7, cu 38 de puncte, la patru puncte de locul 6, ocupat de Rapid, dar care are un joc mai puțin disputat.

De partea cealaltă, Gloria Buzău rămâne ultima, cu 19 puncte, la cinci de primul loc de baraj, ocupat de FC Botoșani.

Din Luckassen, în Brobbey

Kevin Luckassen a explicat că, în ultimele luni, și-a schimbat oficial numele de familie, preluându-l pe cel ghanez, al tatălui său, Brobbey.

Kevin mai are trei frați, toți fotbaliști. Cel mai cunoscut dintre ei, Brian, joacă la Ajax Amsterdam și este internațional olandez.

„Da, mi-am schimbat numele după numele tatălui. Mă numesc Kevin Brobbey acum. Mi l-am schimbat în Arabia Saudită. Și-n pașaport este la fel. Numele tatălui”, a explicat fotbalistul.