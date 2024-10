„Jucătorii sunt apostrofați, jigniți”  Rednic dezvăluie deciziile luate în vestiarul celor de la UTA, după disensiunile cu suporterii

Mircea Rednic (62 de ani) a susținut o conferință de presă înaintea meciului UTA Arad - Petrolul Ploiești, din etapa #12 a Ligii 1.

UTA Arad - Petrolul Ploiești se va juca mâine de la ora 18:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La dialogul cu presa dinaintea meciului UTA - Petrolul, Mircea Rednic a vorbit despre sănătatea sa, dar și despre un presupus conflict cu suporterii arădeni.

Mircea Rednic: „Sunt bine”

După meciul jucat de arădeni împotriva lui Poli Iași, scor 0-0, Mircea Rednic nu s-a simțit bine și a ajuns la Serviciul Urgențe de la Spitalul Clinic Județean Arad.

În urma mai multor controale, s-a stabilit că antrenorul arădenilor are nevoie de alte două stenturi, după ce suferise deja o intervenție asemănătoare, în 2023, în urma unui infarct.

„Sunt bine, ieri am făcut control la o săptămână. Cu CFR mi-a dat voie cu jumătate de gură să stau pe bancă, acum mi-a zis că rezultatele sunt ok, depinde mine, ce voi decide eu.

Marți am avut intervenția, joi am ieșit din spital, am mers direct la antrenamente”, a declarat Mircea Rednic la conferința de presă.

Rednic a visat atacantul pentru meciul cu CFR

Aflat pe patul de spital, Rednic a continuat să fie îngrijorat de echipa sa și a declarat că a visat atacantul potrivit pentru partida cu CFR, din etapa #11, încheiată cu victoria arădenilor, 3-1 la Cluj.

L-am visat pe Costache, și în spital mă frământa atacantul ăsta pe care nu reușim să-l găsim. Îl avem în echipă, dar n-a explodat. Kadiri are calitate, dar nu e pregătit. Sper ca după întreruperea campionatului să fie aproape de forma fizică maximă. Mircea Rednic

Viziunile lui Rednic s-au dovedit a fi de succes, după ce Costache a reușit să marcheze și să ofere o pasă de gol în meciul câștigat de UTA Arad pe terenul celor de la CFR Cluj.

Rednic, despre conflictul cu suporterii: „Jucătorii sunt apostrofați, jigniți”

La meciul cu Poli Iași, echipa a părut să fie într-un conflict cu suporterii, iar Mircea Rednic a ținut să clarifice întreaga situație.

„N-am avut niciun conflict cu suporterii. Când am venit joi de la spital, am discutat cu jucătorii, am făcut o analiză a ceea ce s-a întâmplat după meciul cu Iașiul.

Am decis - nu eu, ci grupul - că la meciurile de acasă, ca să nu mai fie probleme, echipa va merge la mijlocul terenului și de acolo va saluta pe toată lumea.

La propunerea mea s-a luat încă o decizie, să nu mai vină copiii pe teren după meci. Nu suntem Barcelona… nu se știe ce se poate întâmpla.

Vrem ca lucrurile să fie ok, să nu mai avem discuții. Au tot fost apostrofați, jigniți jucătorii când au mers la galerie. Vrem să evităm asta.

La Cluj au salutat suporterii, iar unul-doi jucători s-au apropiate de galerie (n.r. Hrezdac și Benga). Am coborât și eu, știam că ceva nu e în regulă. Voiam să văd de ce au rămas acolo.

E o decizie care trebuie respectată. Hrezdac și-a cerut scuze față de colegi. Nu sunt supărat nici pe Benga. Dar trebuia să aibă altă reacție. El a fost trimis să-l aducă pe Hrezdac înapoi.

Eu le-am mulțumit că au susținut echipa, dar cei din față au zis că le-au întors jucătorii spatele. Le-am spus că și ei au procedat la fel cu Iașiul.

M-a deranjat că au început să țipe că ei au făcut 700 de km. Eu îi înțeleg, și eu tot atât am făcut, și cu vreo două stenturi în plus, n-am venit pe scurtătură. Am fost aproape de echipă.

Nici vorbă să fi înjurat Sorin (n.r. Sorin Rădoi, secundul lui Rednic).

Eu, de când am venit aici, nu sunt doar încurajări. Jumătate sunt injurii la adresa conducerii, a lui Meszar, din partea galeriei. Restul stadionului e pozitiv, noi avem nevoie de public” a declarat Rednic.