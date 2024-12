Cu gândul la FCSB Nicolae Stanciu a vorbit din nou despre revenirea în Liga 1: „Mi-ar plăcea!”

Căpitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu (31 de ani), a declarat că și-ar dori să revină la FCSB.

Acesta a evoluat în România pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB, înainte să se transfere în străinătate.

Nicolae Stanciu, legitimat în prezent la Damac, în Arabia Saudită, a recunoscut că și-ar dori foarte mult să joace din nou în fotbalul românesc, însă nu știe exact când va veni acest moment.

4.500.000 € este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform transfermarkt.de

Nicolae Stanciu: „Probabil mă voi întoarce cândva”

De la 1 ianuarie 2025, decarul echipei naționale a României va intra în ultimele șase luni de contract și sunt șanse mici ca acesta să-și prelungească înțelegerea cu formația saudită.

Recent, antrenorul român Cosmin Contra și-a prezentat demisia la Damac, în urma rezultatelor deloc convingătoare. Echipa este pe locul 10, departe de pozițiile fruntașe.

Nicolae Stanciu a recunoscut că se gândește să joace din nou în Liga 1, dar nu știe exact când va fi acest moment.

„Tot ce e posibil, de aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate, de la Steaua (n.r. - FCSB) am debutat la naţională.

Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România”, a declarat Nicolae Stanciu pentru FRF TV.

Gigi Becali e sigur: vine la FCSB

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, este convins că, dacă va rămâne liber de contract în vară, Nicolae Stanciu se va întoarce la FCSB.

Stanciu? El știe. Când este (n.r. - să devină liber), oricum vine la noi. Nu se duce Stanciu nicăieri niciodată, are bani. Are tot ce îi trebuie. El are contract. După șase luni o să vină la noi. Din vară Gigi Becali

Nicolae Stanciu a jucat la FCSB între 2013 și 2016. A fost cumpărat de la FC Vaslui pentru 1.000.000 de euro, apoi a fost vândut la Anderlecht, pentru aproximativ 10.000.000 de euro.

În cariera sa, Stanciu a evoluat pentru formațiile: Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, iar din 2023 este la Damac.