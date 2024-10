PAOK a fost descusută de ziariștii greci, care știu unde are probleme echipa lui Răzvan Lucescu

Costin Lazăr crede că dacă FCSB primește gol, îi va fi aproape imposibil să întoarcă rezultatul pe „Toumba”.

Nu doar FCSB suferă din cauza accidentărilor. Campioana României nu-l va avea în urmmătoarea lună pe Siyabonga Ngezana, stoperul de 27 de ani. Răzvan Lucescu are și el bătăi de cap, iar ziariștii eleni au descusut-o pe PAOK înaintea meciului de joi.

PAOK, doi absenți și un incert

Primul pe lista indisponibililor e Brandon Tomas, vârful spaniol cu Osasuna, Girona, Malaga și Leganes în CV, care are 97 de prezențe și 24 de goluri pentru PAOK. Are o problemă musculară și nu s-a antrenat deloc, practic e scos din calcule pentru joi. Într-o situație similară se află Antonis Tsifsis, portarul de rezervă al lui PAOK.

Tot în infirmerie era și Omar Coley, fundaș de 31 de ani, titular la PAOK. S-a antrenat, marți, parțial cu echipa, a doua parte a ședinței de pregătire efectuând-o separat de restul grupului. Pentru el se luptă staff-ul medical pentru a-l recupera la timp pentru meciul de joi. Sunt totuși șanse reduse susțin jurnaliștii greci.

PAOK, probleme în apărare

Nikos Stratis, jurnalist cu experiență din Grecia, știe unde poate surprinde FCSB pe PAOK, dar și care ar fi punctul forte al echpei lui Răzvan Lucescu:

„La puncte slabe, la PAOK, cred că aș putea trece defensiva, acolo sunt probleme și pot fi surprinși, plus că nu au un număr 9, atacant de careu, cu goluri.

În defensivă se simte absența lui Konstantinos Koulierakis, plecat la Wolfsburg în vară”, spune jurnalistul grec.

Sunt și puncte forte în echipa lui Răzvan Lucescu, iar Nikos crede că Zivkovic și Despotov vor aduce mult pericol la poarta lui Târnovanu:

„Cele două flacuri sunt foarte bune la PAOK, atât Zivkovici în dreapta, cât și Despotov dincolo. Sau Taison, în funcție de ce alege Lucescu. La ei trebuie atenție. Plus portarul. Kotarski e un goalkeeper bun”.

Sfat pentru FCSB, înaintea meciului cu PAOK: „Să nu primiți gol!”

Costin Lazăr, cu 3 ani în tricoul lui PAOK, e convins că doar cu o apărare exactă FCSB poate emite pretenții pe „Toumba”.

„Sfatul meu pentru FCSB e să caute să fie bine organizată defensiv. Excelent aș putea spune, altfel va fi aproape imposibil de scos ceva de pe Toumba. Dacă primești gol, e greu să o mai întorci pe PAOK acasă. Va fi greu pentru FCSB, dar să n-o subestimăm. FCSB are jucători grozavi, e o echipă bună și a demonstrat în Europa că știe să joace astfel de meciuri. Orice scoate din meciul ăsta e un plus, PAOK e la al nivel financiar față de FCSB, ce salarii plătește și ce jucători poate aduce”.

Cum ar putea arăta PAOK cu FCSB

Kotarski - Otto, Michailidis, Kedziora, Baba - Mady Camara, Ozdoev - Zivkovic, Konstantelias, Despotov - Chalov

Au pus arbitru care era în Grecia :)

Neamţul Sascha Stegemann (39 de ani) va arbitra partida dintre PAOK Salonic și FCSB, din etapa #2, din UEFA Europa League.

Stegemann va fi ajutat de Marco Achmueller și Christof Guensch. Interesant este că Stegemann a arbitrat duminică, în Grecia, derby-ul dintre AEK și Panathinaikos, scor 2-0.

Neamțul e o veche cunoștință a românilor, a mai arbitrat meciul dintre FCSB și West Ham, din noiembrie 2022, scor 0-3.