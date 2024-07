ROMÂNIA - BELGIA 0-2. Naționala de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Belgiei, într-o partidă din etapa a II-a din Grupa E de la EURO 2024.

Golurile belgienilor au fost marcate de Youri Tielemans (min. 2) și Kevin De Bruyne (min. 80).

Așadar, în urma acestui rezultat, toate cele patru formații din Grupa E au câte trei puncte și păstrează șanse de calificare în „optimi”, cu un mic avantaj pentru naționala României, care păstrează un golaveraj mai bun.

1. România 3-2 3 p 2. Belgia 2-1 3 p 3. Slovacia 2-2 3 p 4. Ucraina 2-4 3 p

ROMÂNIA - BELGIA 0-2. Radu Drăgușin, nemulțumit de ratări: „Ei au fructificat mai bine ocaziile”

Fundașul central român Radu Drăgușin s-a arătat puțin deranjat de faptul că ai săi colegi nu au reușit să marcheze din puținele (dar marile) ocazii avute.

În schimb, belgienii au fost mult mai inspirați în fața porții și au reușit să facă diferența decisiv pe tabelă.

România a avut cel puțin trei ocazii mari de gol, una ratată chiar de Radu Drăgușin la un corner. Alta, cea mai mare, de Dennis Man, care a ratat singur cu Casteels. De asemenea, Mihăilă a gestionat greșit o fază la care scăpase și el singur cu portarul belgian.

„Nu știu ce ne-a lipsit. Am avut ocazii, am reușit în a doua parte a jocului să tinem minge ala noi, să pasăm. Nu am dat gol si asta a contat. Ei au fructificat mai bine ocaziile lor și ăsta a fost meciul.

E foarte greu sa începi un meci așa . Am început așa cu Israel și am bătut 2-1. Astăzi ne-a lipsit ceva și nu am reușit să o facem. Dar, în continuare, am cea mai mare încredere în colegii mei.

Nu cred că ne-a demoralizat acest rezultat. Suntem pe primul loc și vom juca ultimul meci pentru totul sau nimic.

Nu știu, cred că diferența s-a făcut în ultima treime. Dar noi , începând de la fundași, puteam să dăm mai multă încredere, dar astăzi nu a fost așa. Mergem la meciul cu Slovacia, să demonstrăm că merităm să mergem mai departe .

Nu ne vom demoraliza. Avem un obiectiv, este foarte realizabil și trebuie să o facem.

Cu siguranță. Dacă dădeam un gol, la 1-1, poate era un alt meci . Se deschidea meciul, iar ei începeau să riște mai mult și poate îi prindeam pe contraatac. Asta e. Mergem înainte. Este doar un meci. Suntem pe primul loc și avem cele mai mari şanse să ne calificăm în continuare”, a declarat Radu Drăgușin după meci, la Pro TV.

