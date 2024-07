Primul transfer al Rapidului din această vară este Luka Gojkovic, mijlocașul ofensiv care vine de la FK Javor din Serbia. Acesta a oferit un interviu pentru giuleşteni.

Rapidiştii au aflat şi contra cine vor avea meciuri în cantonamentul de la Curtea de Argeş.

Jucătorul din linia de mijloc a semnat un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, cu formația lui Neil Lennon.

Transferul lui Gojkovic la Rapid a fost făcut pentru o sumă mult mai mică decât valoarea sa de piață, având în vedere retrogradarea clubului său anterior, FK Javor, în divizia secundă a Serbiei.

Influențat de Burmaz

Luka Gojkovic a semnat un contract valabil doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, și este al doilea sârb din lotul Rapidului, după Borisav Burmaz.

În interviul oferit pentru giuleșteni, jucătorul a dezvăluit că a fost ajutat de noul său coleg, Borisav Burmaz, cu care a fost adversar în trecut:

„Da, îl știu, am jucat împotriva lui. Este un om bun și un jucător de fotbal la fel de bun. Mi-a spus că este un club foarte mare, cu suporteri mulți, că e o atmosferă incredibilă și abia aștept să simt și eu asta” .

Gojkovic este la prima experiență în afara Serbiei: „Este prima oară când părăsesc Serbia. Am jucat pentru trei cluburi. Primul a fost BSK Borca, după aceea am mers la Rad Belgrad, unde am jucat doi ani, apoi m-am dus la Javor, unde am jucat tot doi ani”.

124 de meciuri a adunat în campionatul sârbesc, unde a marcat de 23 de ori și a pasat decisiv de 18 ori

Mijlocașul proaspăt ajuns la Rapid a fost nevoit să caute pe net detalii despre clubul Rapid și despre noul antrenor, cu care este nerăbdător să lucreze:

„Atunci când am fost sunat de Rapid, mi-am dat seama că voi veni la un club mare, cu o istorie imensă, și am căutat informații despre club, despre fani. Abia aștept să joc în fața lor. Am căutat informații despre antrenor, are multe trofee și abia aștept să lucrez cu el”.

Obiectivele lui Gojkovic sunt să ajute echipa, în special prin pase de gol, și să ajungă să joace în Spania. „Vreau să dau cinci goluri și poate zece pase de gol” , a declarat acesta.

Întrebat despre un campionat mare în care ar vrea să joace, mijlocașul a răspuns prompt: „Mi-ar plăcea să joc în Spania”.

9 goluri și 10 pase de gol a reușit Gojkovic pentru fosta sa echipa, FK Javor, în 74 de meciuri

Programul meciurilor amicale din presezon pentru Rapid

Rapid se pregătește pentru debutul în sezonul 2024/2025, având un nou staff, condus de principalul Neil Lennon.

În această perioadă, rapidiștii se antrenează în cantonamentul din Curtea de Argeș până pe 19 iunie. Ulterior, vor disputa șase meciuri de verificare înainte de debutul noului sezon.

GLORIA BUZĂU (20 iunie)

(20 iunie) NK RADOMLJE și MFK RUZOMBEROK (25 iunie)

și (25 iunie) NK CELJE (28 iunie)

(28 iunie) ZAGLEBIE LUBIN (1 iulie)

(1 iulie) NK MARIBOR (4 iulie)

Primul meci se va desfășura în țară, iar celelalte cinci în Slovenia, în cadrul celui de-al doilea cantonament.

Două dintre partide se vor juca chiar pe 25 iunie, de ziua clubului, la ore diferite, care vor fi anunțate ulterior.