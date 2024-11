Moment tensionat între antrenorul Rapidului, Marius Șumudică (53 de ani), și mijlocașul camerunez Clinton N"Jie (31 de ani), sâmbătă seară, în timpul partidei cu UTA Arad, din Giulești.

Fotbalistul s-a înfuriat în momentul în care a fost informat că a fost chemat la schimbare.

În minutul 65 al partidei cu UTA, Marius Șumudică a decis să efectueze două schimbări.

Una dintre ele îl viza pe camerunezul Clinton N`Jie, cel care nu a făcut un meci prea reușit, și care trebuia înlocuit cu Rareș Pop.

Ceartă între Șumudică și Clinton N'Jie

În momentul în fotbalistul african a aflat că trebuie să iasă de pe teren și-a pierdut cumpătul.

A întrebat în repetate rânduri „De ce?” către banca de rezerve și s-a îndreptat agale către margine, extrem de furios. Se citea foarte clar nemulțumirea pe chipul său.

În tot acest timp, Marius Șumudică a încercat să evite contactul vizual cu jucătorul său, pentru a nu amplifica ceea ce părea că se transformă într-un real conflict.

Clinton N'Jie a ieșit de pe teren și a trecut prin spatele lui Șumudică, vizibil nemulțumit.

Tehnicianul a încercat să-i transmită acestuia câteva explicații, de la câțiva metri distanță, însă jucătorul a fost surprins gesticulând nervos spre „Șumi” spunându-i: „No, no, no”.

De parcă nu dorea să asculte niciun argument venit dinspre antrenorul său. Își dorea foarte mult să continue partida.

Reacția lui Clinton N'Jie vine după ce a bifat al patrulea meci pentru Rapid în Liga 1, iar de fiecare dată Marius Șumudică a decis să-l scoată înainte de minutul 70.

66 de minute în Rapid - Farul 5-0

62 de minute în FCSB - Rapid 0-0

67 de minute în Rapid - Hermannstadt 1-0

65 de miute în Rapid - UTA 2-0