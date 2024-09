Tony da Silva (43 de ani) a demisionat de la Poli Iași .

. Antrenorul a anunțat astăzi, în timpul antrenamentului, că renunță la funcția sa, după înfrângerea severă cu Hermannstadt de etapa trecută, 2-6

Tony da Silva, antrenorul în vârstă de 43 de ani al echipei Poli Iași, a anunțat astăzi, 4 august, în mijlocul ședinței de antrenament, că renunță la funcția sa.

Decizia a fost comunicată direct jucătorilor, după o discuție prealabilă cu oficialii echipei, potrivit ziaruldeiasi.ro.

„Apreciem munca sa în Copou”

Comunicatul clubului ieșean:

„Mulțumim, Tony da Silva!

Contractul dintre antrenorul principal Tony da Silva și clubul nostru s-a încheiat, la solicitarea tehnicianului.

«Pentru binele echipei Poli Iași, am decis să închei, astăzi, contractul. Vă mulțumesc tuturor, de la cei din club până la suporteri, pentru colaborare, pentru încurajări și pentru critici.

Doresc tot ce este mai bun pentru Poli, iar în acest moment simt că aceasta e decizia înțeleaptă. Momentele frumoase trăite aici nu mi le poate lua cineva și vor rămâne mereu în amintirea mea», a spus tehnicianul portughez.

Tony da Silva a semnat contractul cu Poli pe 1 aprilie, în acest an, și sub comanda sa echipa a reușit menținerea în Superligă după rezultatele înregistrate în ultimele etape din sezonul trecut. Apreciem munca sa în Copou și îi dorim mult succes în carieră”, au scris cei de la Poli Iași pe Facebook.

Tony: „Eu sunt cel mai mare vinovat”

Tony a fost profund afectat de desfășurarea meciului contra Hermannstadt, în care echipa sa a fost învinsă cu 2-6.

Eu sunt cel mai mare vinovat. O să vorbesc cu conducerea, cu băieții. Trebuie să schimbăm mentalitatea. Astăzi nu am respectat blazonul Poli Iași, suporterii, iar pentru mine este cel mai dureros. Mai bine pierzi o dată așa, decât de șase ori cu 1-0. Ei să se uite în oglindă și să vadă rușinea. Ne-am făcut de rușine. Mie îmi e rușine și îmi cer scuze. Tony da Silva, după meciul cu Hermannstadt

Poli Iași caută antrenor

Conducerea Politehnicii Iași a făcut eforturi zadarnice pentru a-l convinge pe Tony să revină asupra deciziei sale, iar anunțul demisiei a fost ulterior făcut și în vestiar.

Președintele Cornel Șfaițer îl confirmase în funcție pe Tony, luni:

„Poli Iași nu este echipa care schimbă antrenorii la primul eșec dur.

Tony are în continuare credit din partea noastră, trebuie să muncească în această pauză și să găsească soluțiile necesare de a repune echipa pe direcția care a adus, de pildă, victoria de pe terenul lui FCSB.

Faptul că Leo Grozavu a fost și la meciul cu Rapid, și la meciul cu Hermannstadt nu trebuie să fie interpretat greșit.

Am rămas în relații foarte bune cu Leo, și eu și colegii mei, însă el nu se întoarce la Poli, care are antrenor”.

Politehnica Iași își va începe acum căutarea unui nou antrenor, cu intenția de a finaliza această procedură în decursul săptămânii.

Scopul este ca noul tehnician să aibă suficient timp pentru a pregăti meciul din etapa a 9-a, contra Universității Craiova, care va avea loc duminica viitoare pe teren propriu, în Copou.

Tony da Silva: „Eu nu am venit în România să fur bani”

Antrenorul celor de la Poli Iași, Tony da Silva, s-a arătat extrem de afectat de cele întâmplate la Sibiu, 2-6 cu Hermannstadt.

„Vina e a noastră. De când am venit aici, toată lumea știe că eu am apărat întotdeauna jucătorii. Astăzi, n-am făcut nimic din ce am cerut. N-am avut atitudine, n-am fost agresivi, n-am fost concentrați. Pare că am venit ca turiști. Astăzi nu avem nicio scuză.

Eu, ca lider, îmi asum responsabilitatea. Eu nu fug. Băieții trebuie să vadă ce vor de la viața lor. Eu nu am văzut jucători cu dorință de a câștiga. Dacă asta e ambiție, e o mare problemă.

Asta nu e echipa pe care o vreau eu. Nu m-am regăsit în echipă. Înainte de meci le-am spus ce trebuia să facem, dar nimic nu s-a făcut pe teren.

Unii suporteri nu mănâncă, plătesc bilet pentru noi, nu stau cu familia pentru a ne vedea, iar noi i-am făcut de rușine. Bravo pentru Hermannstadt, o echipă bună. Au fost foarte eficienți, noi nu.

Noi am arătat o mentalitate mică. Eu nu vreau așa. Cine nu e fericit la Poli, să-și caute club. Eu o să am discuție și cu conducerea, și cu jucătorii. Eu nu am venit în România să fur vreun euro.

Tony

Am câștigat împotriva unui cancer. Cel mai greu meci din viața mea. Am venit aici să-mi fac pasiunea. Anul trecut am reușit să o salvez pe Poli Iași, dar acum mi-e rușine.

Eu sacrific multe, familia, sănătatea. Eu întotdeauna o să fiu o soluție pentru Poli, niciodată o problemă.

Nu dau vina pe niciun jucător. Sunt greșeli colective. Nu am fost agresivi. Noi știam cum joacă Hermannstadt. Am schimbat jucători pentru a aduce ceva în plus... O să vorbim în vestiar”, declarase Tony da Silva, la Prima Sport.