„Concuram cu semnătura părinților”  Tudor Tudurachi va pilota în Campionatul European GT4 cu o echipă 100% românească : „Mergem să câștigăm”

Tudor Tudurachi, 17 ani, a câștigat titlul de campion al Orientului Mijlociu în anduranță, la clasa GT4.

Pilotul român are o ascensiune deosebită în lumea motorsportului, începând doar de anul trecut cursele de anduranță.

Tudor Tudurachi este una dintre „promisiunile” cele mai în vogă ale motorsportului românesc. Ieșeanul în vârstă de 17 ani tocmai a devenit campion Middle East 2025 la categoria GT4. El a câștigat cursa de 24 de ore de la Dubai, iar în cea de 6 ore de la Abu Dhabi s-a clasat pe locul secund.

Performanțele lui Tudor vin la doar un an distanță de debutul său în cursele de anduranță, unde concurează alături de piloți consacrați. La 16 ani, în 2024, românul avea nevoie de semnătura părinților înaintea fiecărei etape din STT, campionatul german de turisme, pentru a putea concura.

Tudor Tudurachi: „Mi-am făcut bine treaba”

Cursele de anduranță sunt cele mai grele competiții din motorsport, echipele de piloți urcându-se în mașina de concurs de mai multe ori pe parcursul celor 24, 12 sau 6 ore.

Tudor, într-un interviu acordat în exclusivitate GOLAZO.ro, a povestit ce înseamnă să porți această responsabilitate la doar 17 ani.

Spune-ne care au fost pașii pe care i-ai urmat pentru a ajunge aici, la titlul de campion al Orientului Mijlociu? Știu că anul trecut ai fost campion național în anduranță, cu Dacia.

2024 a fost primul meu an competițional major în cursele de anduranțǎ, pe care l-am încheiat cu rezultate foarte bune: campion la Spezial Tourenwagen Trophy (STT) în Germania şi campion național al Romanian Endurance Series 2024 la clasa Logan. Competiția din Germania am început-o când aveam încă 16 ani. Am fost cel mai tânăr participant din istoria de 40 de ani a concursului și cel mai precoce câștigător. Poate uimitor, am reușit să câștig curse în fața unor piloți cu mult mai multă experiență. Iau foarte în serios faptul că am ajuns aici. Mă pregătesc în continuu. Pilotajul e cea mai mare pasiune a mea şi în acest domeniu vreau să îmi desfășor întreaga viață.

GT4 este o categorie de curse la care participă mașini bazate pe un model de serie, care au un număr minim de modificări. Aston Martin, Audi, BMW, Ford, McLaren, Mercedes-AMG, Porsche și Toyota sunt producătorii care se întrec clasa GT4.

Dar cum a început totul?

Dacă mă uit în urmă, la pașii care m-au adus unde sunt azi, trebuie sǎ-ți spun cǎ pasiunea mea pentru mașini a început de când eram foarte mic. Abia învățasem sǎ merg şi eram fascinat de mașinile de pe stradă, știam fiecare ce marcă e. La 7 ani îi dădeam indicații mamei cum sǎ facǎ o parcare laterală ca la carte. Iar eu n-am încă permis de conducere. La 9 ani, am început kartingul, târziu dacă ne uităm la ce vârstă încep cei mai mulți. La karting am participat timp de patru ani, la competiții naționale și internaționale. Am obținut douǎ titluri de vice-campion național, am câştigat Cupa României.

Ai concurat, în cursa de 24H de la Dubai, la volanul unui BMW M4 GT4, pentru AGMC Racing by Simpson Motorsport. Cum ai ajuns să colaborezi cu ei?

Știam cǎ echipa Simpson participă la cursa de 24 de ore de la Dubai din ianuarie cu un model BMW M 4 GT4 cu care eu eram deja familiarizat. Cu această mașina am câştigat campionatul STT din Germania, anul trecut. Știam, de asemenea, cǎ echipa din Marea Britanie a mai participat la curse lungi de anduranță și a avut rezultate foarte bune. I-am contactat şi am aflat că și ei caută un pilot pentru această cursǎ. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Așa am ajuns să pilotez pentru ei la cursa de 24 de ore din Dubai și sunt foarte fericit că am făcut parte dintr-o echipă de profesioniști.

Visul meu este să concurez în celebra cursă de 24H de la Le Mans. Tudor Tudurachi, pilot anduranță

La doar 17 ani, și la prima cursă de 24H, ai câștigat. Există o mai mare responsabilitate în cursele pe echipaje decât la cele solo? Pentru că, în cazul în care greșești, le strici cursa și coechipierilor tăi.

Când sunt mai mulți piloți pe o maşinǎ şi mai multe ore de competiție, lucrurile trebuie sǎ se sincronizeze perfect şi fiecare „rotițǎ” din mecanism sǎ funcționeze fǎrǎ eroare. În cursa de la Dubai responsabilitatea fiecǎrui om din echipa a fost foarte mare. Maşina trebuia sǎ funcționeze la capacitate maximǎ timp de 24 de ore şi piloții sǎ meargǎ cu timpul cel mai bun şi sǎ evite incidentele. Eu m-am concentrat pe sesiunile mele, astfel încât echipa sǎ rǎmânǎ în primele locuri pânǎ la sfârşit. Și se pare cǎ mi-am fǎcut bine treaba.

Tudor Tudurachi: „Voi concura pentru România”

Cât timp ai petrecut în mașină, din cele 24 de ore? Ce face un pilot într-o cursǎ de anduranță, atunci când nu concurează?

În prima sesiune am fost pe primul loc, în a doua, am preluat maşina de pe locul 4 şi am dus-o pe locul doi şi în celelalte sesiuni am menținut-o pe primul loc și am încercat sǎ mǎ distanțez cât mai mult de maşina de pe locul 2. Am fǎcut înainte o pregǎtire fizicǎ intensǎ pentru a rezista fizic și psihic acestei grele provocări. În timpul cursei m-am hidratat corespunzător și hrǎnit corect. Dupǎ fiecare sesiune mǎ schimbam și mǎ culcam, astfel încât organismul sǎ se poatǎ reface. Am dormit la pistǎ, nu puteam sǎ plec pentru cǎ dacǎ situația o impunea - adicǎ dacǎ se întâmpla ceva cu vreunul dintre colegii mei, trebuia sǎ intru în cursǎ la alte ore decât cele stabilite inițial de inginerul de cursǎ. M-a ajutat foarte mult disciplina de concurs, în sensul cǎ mi-am impus sǎ dorm dupǎ fiecare schimb, deși adrenalina din corpul meu ar fi vrut sǎ fac altceva.

Știu că anul acesta vei face program complet în Campionatul European GT4. Vei merge tot pentru AGMC Racing by Simpson Motorsport?

Nu, anul acesta îmi voi reprezenta țara la Campionatul European GT4 cu o echipǎ 100% româneascǎ. Va fi prima echipǎ exclusiv româneascǎ de la Campionatul European de GT4. Eu şi antrenorul meu, Sergiu Nicolae, cu echipa Willi Motorsport, vom merge pe circuitele din cele 5 țǎri ca sǎ câştigǎm titlul de campioni europeni.

Cum împaci cursele cu școala? Studiezi în România?

Practic sport de performanțǎ de la 9 ani, aşa cǎ sunt obişnuit de mic sǎ îmi organizez timpul astfel încât să mă țin de școală și să mă antrenez și să particip la competiții. Am gǎsit întotdeauna sprijin şi înțelegere la profesorii de la Liceul Waldorf din Iaşi, unde învǎț. La revenirea de la competiții, mă ajută și colegii cu recuperarea materiei. Țin pasul cu școala, pentru că îmi doresc să devin student la inginerie auto.

Care este următoarea cursă la care vei lua parte? În ce campionat?

La o sǎptǎmânǎ de la cursa de 24h de la Dubai, am participat, tot în ianuarie, la cursa de 6 ore de la Abu Dhabi, alǎturi de echipa WS Racing din Germania. Cu ei am câștigat campionatul Spezial Tourenwagen Trophy 2024. Acum, la Abu Dhabi, am ieşit pe locul doi. Dupǎ aceste două curse fantastice, am devenit campion Middle East 2025 la categoria GT4, acumulând cele mai multe puncte în campionat. Apoi, din februarie, voi începe testele și antrenamentele pentru Campionatul European GT4. Prima etapǎ va fi în luna aprilie, pe pista de la Paul Ricard din Franța şi ultima, a şasea, în octombrie, la Barcelona. Voi concura pe piste din cinci țǎri alǎturi de cei mai buni din Europa.