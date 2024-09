Dinamo - FC Botoșani 2-2. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, s-a arătat foarte dezamăgit de rezultat.

Dinamo a avut 2-0 pe tabelă, dar nu a gestionat corect finalul de joc și au scăpat printre degete două puncte.

Dinamo a avut 2-0, pe „Arcul de Triumf”, cu 7.000 de suporteri în spate, însă a pierdut două puncte importante, care ar fi urcat-o până locul 2 în Liga 1.

Dinamo - FC Botoșani. Zeljko Kopic: „Am pierdut două puncte importante”

Zeljko Kopic și-a declarat nemulțumirea, după ce jucătorii săi au făcut greșeli inexplicabile în finalul jocului cu Botoșani, și le-au făcut cadou adversarilor un punct ce se va putea dovedi foarte important pe viitor.

„Am început bine jocul. Am meritat să conducem cu 1-0. În repriza a doua nu am început foarte bine. După aceea am făcut greșeli. Am jucat acasă, trebuia să fim mult mai inteligenți, aveam 2-0. S-a dat penalty, trebuie să acceptăm. Am pierdut două puncte importante. Vom analiza și vom vedea ce s-a întâmpla.

Selmani a avut crampe. Suprafața este foarte dură și mereu avem probleme după ce jucăm aici. Nu am vrut să riscăm cu Selmani. Nu e un teren de joc bun. Sper să jucăm mai mult pe Arena Națională”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport, după joc.

„Trebuie să găsim soluții și cu Farul”

Kopic i-a pierdut și pe titularii Raul Opruț și Astrit Selmani, suspendați pentru meciul din etapa viitoare, din deplasare, cu Farul Constanța:

„În primul rând, noi vrem să jucăm cu multă energie, cu atitudine și, desigur, poate ne trebuie mai mult echilibru pentru a face mai bine lucrurile, dar abordarea este să dăm totul.

Trebuie să găsim soluții și cu Farul, cu atâtea probleme. Trebuie să fim competitivi, să analizăm situația, să vedem ce jucători avem disponibili și să facem un meci bun. Nu mă mai întrebați de arbitraj. Ei au treaba lor, eu am treaba mea”.