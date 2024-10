Kopic: „Se vede munca mea”  Antrenorul lui Dinamo , despre transferuri și obiectivul clubului în acest sezon

Zeljko Kopic, 47 de ani, va împlini pe 2 decembrie un an de când este antrenorul celor de la Dinamo București.

Cu antrenorul croat pe bancă, „câinii roșii” sunt pe loc de play-off în acest moment, cu doar două eșecuri după 12 etape și cel mai bun atac, alături de CFR Cluj

Dinamo este cea de-a 11-a echipă din cariera de antrenor a lui Zeljko Kopic, care a jucat o finală de Cupă a Croației cu Hajduk Split, în sezonul 2017-2018.

Zeljko Kopic, un an pe banca lui Dinamo: „Suntem doar la început”

Zeljko Kopic a fost prezentat la Dinamo în decembrie 2023. Cu antrenorul croat pe bancă, „câinii roșii” au scăpat de retrogradare și au un început de sezon excelent.

Dinamo este pe locul 5, cu 4 victorii, 6 egaluri și doar 2 înfrângeri, cel mai bun start de sezon din ultimii șapte ani.

Mai mult, Dinamo are cel mai bun atac din Liga 1, alături de CFR Cluj.

„A fost un an intens. Nu am încetat niciun moment să cred în mine. Când am venit la club, am știut situația, unde vin, ce trebuie să fac și în timp.

La finalul sezonului trecut am știut că am realizat o chestie bună, a fost greu de izbândit, având în vedere unde eram în decembrie 2023”, a declarat Kopic pentru gsp.ro.

„Vreau să creez un spirit de luptă”

Tehnicianul croat spune că își dorește să creeze un spirit de luptă la Dinamo, subliniind faptul că „munca e departe de a se fi sfârșit”.

„ Trebuie să construim ceva pentru viitor, pentru a oferi ceva investitorilor și fanilor. Avem un curs al lucrării. Important pentru mine este să creez această mentalitate puternică a lui Dinamo, un spirit de luptă, să ofer o echipă unită și cu energie.

Să oferim un fotbal care să fie recunoscut pe orice stadion. Munca e departe de a fi la sfârșit, suntem doar la început.

2017 a fost anul în care Dinamo a jucat ultima dată în play-off și a încheiat mini-turneul pe locul 3

Ce vrem să facem știm foarte bine. Gândim fotbalul într-o manieră pozitivă, chiar dacă sunt momente ce nu ne convin la finalul unei partide.

Eu nu gândesc strict la mine: e vorba de club, de echipă, acolo se vede munca mea, să arate jucătorii și Dinamo bine. Și-atunci înseamnă că mi-am făcut treaba”, a declarat Kopic pentru sursa citată.

Zeljko Kopic: „Aș vrea doi-trei jucători”

Croatul Zeljko Kopic a transmis conducerii că așteaptă transferuri la echipă în această iarnă, dar că prioritatea clubului este recuperarea jucătorilor accidentați:

„Aș mai dori doi-trei jucători, vedem, așteptăm. Eu mă gândesc și altfel, strict din punctul meu de vedere: ce putem lua acum, regulamentar, nefiind fereastră de mercato. Da, îmi doresc transferuri, dar aștept.

Pentru noi, prioritatea este să-i readucem apți în echipă pe cei accidentați. Și va fi, crede-mă! Și să urmărim, atent, cu mintea limpede, la ceea ce am putea aduce să crească nivelul la Dinamo”.