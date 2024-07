Adrian Șut (25 de ani) a dezvăluit că a fost foarte aproape să renunțe la fotbal pe vremea când avea doar 11 ani.

Mijlocașul de la FCSB se pregătește de debutul la EURO 2024, alături de naționala României.

România - Ucraina se joacă luni, 17 iunie, cu începere de la ora 16:00.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Mijlocașul FCSB-ului, Adrian Șut a acordat un interviu pentru FRF TV, unde a vorbit despre sacrificiile făcute în carieră, dar și cum a ajuns să facă parte din lotul „tricolorilor” pentru Campionatul European din Germania.

Adrian Șut a fost gata să renunțe la fotbal

„Am avut o perioadă dificilă. Țin minte că ai mei m-au dus după weekend la Salonta să râmân la cămin. Am stat acolo până la antrenament, am făcut antrenamentul, iar seara am luat un microbuz fără ca ai mei să știe și s-au trezit cu mine acasă. M-au întrebat «Ce faci aici?».

Le-am zis că nu mai pot să fac fotbal, nu îmi doresc, îmi e foarte greu să stau departe de ei. Tata a zis foarte bine, te pui pe școală dacă asta e decizia ta, dar nu te mai duci la fotbal.

Am stat o săptămână, două acasă și stăteam foarte aproape de terenul de fotbal. Prietenii mei mergeau la fotbal și îi vedeam pe geam.

Eram doar cu mama și i-am zis că, dacă îl sună pe tata să mă lase la fotbal, ziua următoare mă întorc la fotbal la Salonta, iar de acolo cred că a început cu adevărat cariera mea”, a spus Adrian Șut pentru FRF TV.

Adrian Șut: „Iencsi și Poenaru m-au ajutat cel mai mult”

„Sunt recunoscător tuturor antrenorilor prin mâna cărora am trecut, pentru că fiecare antrenor și-a pus amprenta asupra carierei și calităților mele, dar cred că oamenii care m-au ajutat cel mai mult au fost domnii Iencsi și Poenaru.

Euro 2024 e un vis! Îmi doresc să ajungem cât mai departe, ăsta e cel mai frumos vis pe care poți să-l ai. Cred că la asta visează orice jucător care se apucă de fotbal, își dorește să ajungă la echipa națională și să joace la turnee finale. Mă bucur și sper să fiu acolo să fac față”, a mai adăugat acesta pentru sursa citată.