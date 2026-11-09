Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă +55 foto
Alex Dobre. Foto: Sport Pictures
Superliga

Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 18:19
  • Alex Dobre (28 de ani) ar fi decis să nu mai continue negocierile pentru prelungirea contractului cu Rapid.
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Relația dintre Dobre și conducerea Rapidului s-a deteriorat în ultima perioadă, iar ultimele discuții pentru prelungirea înțelegerii nu au dus la niciun rezultat. Contractul atacantului expiră pe 30 iunie 2027.

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Alex Dobre nu mai vrea să negocieze prelungirea contractului cu Rapid

Rapid i-a propus atacantului un salariu de 15.000 de euro pe lună, cu 3.000 de euro mai mult decât câștigă în prezent.

Oferta nu l-a mulțumit însă pe Dobre. Apropiații săi ar fi transmis că acesta și-ar dori aproximativ 20.000 de euro lunar, conform fanatik.ro.

Pe lângă salariu, fotbalistul este nemulțumit și de faptul că nu mai este titular în echipa antrenată de Daniel Pancu, conform gsp.ro. Atacantul ar considera că a fost nedreptățit când a fost scos din primul „11”.

FOTO. Rapid - CFR Cluj 3-1, meciul în care Dobre a marcat de două ori

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).jpeg

Galerie foto (55 imagini)

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Dobre a început pe banca de rezerve ultimele trei meciuri ale Rapidului, cu Corvinul Hunedoara (0-0), în Cupa României, și cu Csikszereda (2-0) și Farul (1-1), în campionat.

În partida cu Csikszereda, atacantul a intrat la pauză și a marcat din penalty în prelungiri.

Cu Farul, Dobre a fost din nou rezervă, Daniel Pancu preferându-l pe Olimpiu Moruțan în bandă.

6 goluri
a marcat Alex Dobre în 17 meciuri disputate în acest sezon. În sezonul trecut, atacantul a înscris de 17 ori în 42 de partide

Alex Dobre a ajuns la Rapid în 2024, după despărțirea de Famalicao, și a devenit unul dintre jucătorii de bază ai echipei. Atacantul este cotat la 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Dacă nu ajung la un acord pentru prelungirea contractului, giuleștenii riscă să-l piardă gratis în vara anului viitor.

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