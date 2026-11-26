Bogdan Stelea (58 de ani) a vorbit în cadrul podcastului GOLAZO.ro Profu' de Sport despre decizia lui Anghel Iordănescu (76 de ani) de a-l trece pe banca de rezerve la Campionatul Mondial din 1994.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Arnold” a început ca titular primele două meciuri ale României la turneul final din SUA (3-1 cu Columbia și 1-4 cu Elveția).

După înfrângerea la scor în fața selecționatei din Țara Cantoanelor, selecționerul Anghel Iordănescu a decis să-l scoată pe Stelea dintre buturi și să-i acorde încredere lui Florin Prunea, cel care a apărat până în sfertul de finală pierdut în fața Suediei, când a gafat decisiv în prelungiri, înaintea loviturilor de departajare.

Bogdan Stelea: „Nu trebuia să mă scoată!”

Stelea încearcă și acum să înțeleagă motivul pentru care a fost trecut pe banca de rezerve în urma eșecului cu Elveția, în contextul în care nu a comis erori majore la golurile încasate de „tricolori”.

L-am avut pe Anghel Iordănescu invitat acum câțiva ani la podcast și vreau să-ți citesc una dintre declarațiile făcute atunci. Mi-a spus așa: „Îmi reproșez faptul că în prelungirile meciului cu Suedia trebuia să fac o schimbare, probabil portarul. Și Stelea, și Prunea erau foarte buni, dar parcă la loviturile de la 11 metri Stelea avea un mai bun control și parcă o altă stare de spirit. Și, culmea!, o zi înainte de meci am exersat fazele fixe și chiar penaltiurile, și practic Stelea mi-a demonstrat că ar fi fost mai pregătit pentru penaltiuri …”. Deci el trăiește cu regretul ăsta, că n-a făcut schimbarea înainte de loviturile de departajare, să-l scoată pe Prunea, care gafase și probabil că era afectat, și să te fi băgat pe tine.

Nu știu ce l-a influențat să nu facă schimbarea, dar era destul de greu să facă acea schimbare. (...) Eu nu cred că aici a greșit, că era ceva deja ieșit din comun, care nu se prea făcea. (...) Eu cred că a greșit în momentul în care m-a scos după meciul cu Elveția. Nu trebuia să mă scoată! Eram atât de motivat și adunasem în spate de luni și luni și luni tot ce trebuia să fac …



Meciul cu Elveția a fost un accident pe care ar fi trebuit să-l suportăm toți. (...) Nu cred că aș fi căzut atât de tare după meciul ăsta (...) Făcusem niște meciuri foarte bune (...), de antrenat nu mai vorbesc, că nu cred că se antrena cineva mai bine sau mai mult ca mine. Și motivație … da, eram foarte motivat. Îți dai seama, dacă de un an jumate - doi ani eu numai la asta mă gândeam …

Cu toate astea, Prunea a apărat foarte bine în meciul cu Argentina. Adică, într-un fel sau altul, s-a justificat și intrarea lui.

Prunea a apărat bine, dar …

A greșit la golul lui Balbo.

E o greșeală pe care o face. Mare! (...) Eu, dacă aș fi fost antrenor și aș fi avut un portar cu care încep - deci trebuie să te gândești bine, „băi, dacă încep cu ăsta, eu am încredere în el”, (...) și care să-mi fi apărat cum mi-a apărat la meciul cu Columbia … Pfff, indiferent de ce se întâmplă în meciul următor … Doar dacă ia 6-7 goluri și la patru dintre ele să o greșească, să nu știe pe unde e … Păi, ori e portarul cu care eu încep și e titularul, ori nu mai e!

Ai păstrat asta așa, ca o strângere de inimă de-a lungul anilor …

Nu e o strângere de inimă, e o chestie acceptată, nici n-am vorbit vreodată de ea, o spun acum (...) Dacă ar trebui să-mi dea vreodată o explicație - de ce m-a scos din poartă, de ce nu m-a băgat la 11 metri, o singură explicație aș vrea să-mi dea: care au fost motivele pentru care m-a băgat titular la meciul cu Columbia.

Și cum au fost ele anulate de meciul cu Elveția.

Nici nu mă interesează. Doar să mi le spună. Dacă mi le spune, îmi dau singur seama …

Dacă a avut încredere sau nu.

Da.

Parcusul României la CM 1994

România – Columbia (3–1): (titular Bogdan Stelea)

(titular Bogdan Stelea) România – Elveția (1–4): (titular Bogdan Stelea)

(titular Bogdan Stelea) România – SUA (1–0): (titular Florin Prunea)

(titular Florin Prunea) România – Argentina (3–2, optimi): (titular Florin Prunea)

(titular Florin Prunea) România – Suedia (2–2, 4–5 d.l.d., sferturi): (titular Florin Prunea)

Pe lângă Campionatul Mondial din 1994, din Statele Unite, Stelea a mai participat la turneele finale din 1990, organizat în Italia, și 1998, găzduit de Franța.

La ediția din Hexagon, „Arnold” a fost integralist în toate meciurile jucate de „tricolori”, care au fost eliminați de Croația în optimile de finală, scor 0-1.

91 de selecții a bifat Bogdan Stelea în tricoul României

De-a lungul carierei, Bogdan Stelea a evoluat pentru Dinamo , Politehnica Iași, RCD Mallorca, Standard Liege, Rapid, Samsunspor, Steaua, UD Salamanca, Akratitos, Oțelul Galați, Unirea Urziceni și FC Brașov.

VIDEO. Bogdan Stelea, invitat la podcastul GOLAZO.ro Profu' de Sport

Citește și