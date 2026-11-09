„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre convocările lui Ianis, deși joacă puțin la Alanyaspor

Ianis Hagi (28 de ani) a fost convocat din nou la echipa națională, deși continuă să joace puțin pentru Alanyaspor.

Gică Hagi (61 de ani) a explicat de ce continuă să mizeze pe jucătorii cu experiență, chiar dacă nu au continuitate la echipele de club, dar a avertizat că această situație nu poate continua la nesfârșit.

România va juca sâmbătă, cu Polonia, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar marți va întâlni Bosnia, de la aceeași oră, la Zenica. Ambele partide vor fi în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Convocarea lui Ianis Hagi vine într-un context în care mijlocașul nu a reușit să câștige un loc de titular la formația turcă, iar ultima partidă a lui Alanyaspor, înfrângerea cu Trabzonspor, scor 0-2, l-a găsit pe banca de rezerve, fără să fie utilizat.

Gică Hagi explică de ce îl convoacă pe Ianis

Gică Hagi a vorbit despre importanța timpului petrecut pe teren și a transmis un mesaj care poate fi interpretat și în contextul situației fiului său: „Asta nu poate să meargă la infinit!”.

Selecționerul a decis să mizeze din nou pe Ianis Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia, deși situația acestuia la Alanyaspor nu s-a schimbat semnificativ.

Fotbalistul nu și-a câștigat postul de titular, iar duminică, 8 noiembrie, în meciul pierdut de echipa sa cu Trabzonspor, scor 0-2, a rămas pe banca de rezerve, fără să fie utilizat.

De la precedenta acțiune a „tricolorilor”, din septembrie-octombrie, Ianis Hagi a adunat doar 182 de minute în cinci partide.

10 octombrie: 27 de minute cu Erzurumspor (0-0);

17 octombrie: 30 de minute cu Fenerbahce (0-3);

23 octombrie: 45 de minute cu Kocaelispor (1-2);

27 octombrie: 45 de minute cu 12 Bingölspor (4-1), în Cupă;

2 noiembrie: 35 de minute cu Genclerbirligi (0-5).

8 noiembrie: rezervă cu Trabzonspor (0-2)

„Ritmul și intensitatea sunt fundamentale”

Gică Hagi admite că minutele jucate la echipele de club sunt importante pentru randamentul unui fotbalist la națională, însă consideră că există și excepții.

Selecționerul este dispus să mizeze în continuare pe jucătorii cu experiență la cel mai înalt nivel, chiar dacă aceștia traversează perioade mai puțin bune la club. În această categorie intră și Ianis Hagi.

Subiectul a fost abordat de selecționer la conferința de presă susținută luni, 9 noiembrie.

Întrebat dacă naționala stă mai bine sau mai rău decât la precedenta acțiune din perspectiva numărului de minute jucate de internaționali, Hagi a subliniat importanța ritmului și a intensității, dar a explicat și de ce experiența poate compensa, temporar, lipsa jocurilor la club.

E o temă importantă. Pentru mine, ca antrenor sau manager al echipei, contează minutele. Pentru că ai meciuri, ai minute, ai ritm și intensitate la nivelul cel mai bun. Depinde la ce nivel joci, la ce echipă, în ce campionat Gheorghe Hagi, selecționer România

Gică Hagi: „Asta nu poate să meargă la infinit!”

Hagi a explicat însă că lipsa minutelor nu înseamnă automat că un fotbalist trebuie să iasă din calculele echipei naționale. El a amintit că și jucătorii cu experiență pot traversa astfel de perioade.

„Dar când vorbim de seniori și de echipa mare, perioade din astea și eu am avut. Am avut perioade când nu jucam. Eu sau colegii mei. Chiar dacă jucătorul trece printr-o perioadă mai puțin bună, rămâne un jucător important pentru echipa națională.

Asta nu poate să meargă la infinit! Mai poți printr-o convocare, cu un meci, două, trei poți să faci, dar nu la infinit! Jucătorul trebuie să joace la un moment dat. De aceea v-am și cerut acel timp. Jucătorul trebuie să joace, să aibă ritm și intensitate”.

„Jucătorul care intră în teren trebuie să facă ambele faze”

Selecționerul a admis astfel că experiența poate cântări în decizia de convocare, chiar și atunci când fotbaliștii nu au continuitate la club. Stafful va încerca să gestioneze situația acestora în funcție de disponibilitatea fizică .

„Jucătorul trebuie să joace, să aibă ritm și intensitate. Unii nu au, dar o să încercăm să-i gestionăm așa cum trebuie pentru că au experiență foarte mare la nivelul ăsta cel mai mare, european.

Jucăm cu echipe foarte bune și încercăm să folosim mult experiența și cât va putea fiecare. Asta face parte din planul și strategia mea pentru meciurile cu Polonia și Bosnia”, a declarat Gică Hagi.

Trebuie să-i facem să fie competitivi. Jucătorul care intră în teren trebuie să aibă ritm și intensitate, trebuie să aibă tranziție, să facă ambele faze, ca să ajute echipa Gheorghe Hagi, selecționer România

Ianis Hagi a avut puține minute și înaintea precedentei convocări

Situația lui Ianis Hagi nu este una nouă. Și înaintea acțiunii din septembrie-octombrie, când România a pierdut toate cele patru meciuri, Ianis Hagi acumulase puține minute la Alanyaspor.

În cele cinci partide disputate de echipa turcă înaintea convocării, internaționalul român adunase 170 de minute în 5 meciuri: 67 cu Corum, 15 cu Goztepe, 32 cu Rizespor, 40 cu Eyupspor și 16 cu Beșiktaș.

Ianis Hagi, titular și căpitan în deplasările cu Suedia și Polonia

Cu toate acestea, Gică Hagi a mizat pe Ianis în trei dintre cele patru partide din Liga Națiunilor.

Mijlocașul a fost titular și căpitan în deplasările cu Suedia și Polonia, iar în returul cu Suedia, disputat la București, a intrat pe teren din postura de rezervă. Nu a evoluat în meciul cu Bosnia (2-4).

Meci Minute jucate Suedia – România (2-1) 67 România – Bosnia (2-4) 0 Polonia – România (6-0) 67 România – Suedia (0-1) 21 Total 155

Dennis Man, o altă situație delicată la echipa de club

Ianis Hagi nu este singurul internațional român care ajunge la națională cu un timp de joc redus.

Dennis Man (28 de ani) traversează o situație asemănătoare la PSV Eindhoven. Extrema dreaptă a avut doar patru apariții în ultima perioadă, în care a strâns un total de 64 de minute.

Selecționerul trebuie astfel să gestioneze fotbaliști importanți pentru echipa națională care nu beneficiază de continuitate la cluburi.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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