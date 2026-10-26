Dobre, nemulțumit Rapid riscă să-l piardă gratis! » Ce salariu cere fotbalistul pentru a prelungi contractul +63 foto
Alex Dobre. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Dobre, nemulțumit Rapid riscă să-l piardă gratis! » Ce salariu cere fotbalistul pentru a prelungi contractul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 17:40
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 17:40
  • Alexandru Dobre (28 de ani) ar fi refuzat ultima ofertă de prelungire a contractului cu Rapid.
  • Internaționalul român mai are contract cu giuleștenii până la 30 iunie 2027 și ar putea pleca liber de contract la finalul sezonului.
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Negocierile dintre Dobre și conducerea Rapidului nu au dus, deocamdată, la un acord.

Fotbalistul ar fi nemulțumit de propunerea financiară primită și nu se grăbește să semneze un nou contract.

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Alexandru Dobre a refuzat oferta Rapidului

Conducerea Rapidului i-ar fi propus lui Dobre un salariu de 15.000 de euro pe lună pentru a-i prelungi contractul.

Fotbalistul a refuzat oferta, iar apropiații săi ar fi transmis că acesta și-ar dori aproximativ 20.000 de euro lunar, conform fanatik.ro.

Oficialii giuleștenilor nu ar fi însă dispuși să crească propunerea până la suma solicitată, astfel că negocierile au intrat în impas.

12.000 de euro
ar fi salariul actual al lui Alexandru Dobre la Rapid. Fotbalistul este cotat la 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt

Dacă nu va ajunge la un acord cu Rapid, Dobre va putea negocia și semna, începând din ianuarie 2027, un contract cu alt club, valabil din vara anului viitor.

Situația vine într-un moment dificil pentru formația antrenată de Daniel Pancu, care a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 1-4, în etapa #13 din Superliga.

În derby-ul cu FCSB, Dobre nu a reușit să se remarce și a fost înlocuit în minutul 60.

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+63 Foto
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Alexandru Dobre a marcat 5 goluri în 14 meciuri pentru Rapid în acest sezon.

În total, fotbalistul are 30 de goluri și o pasă decisivă în 88 de partide disputate pentru giuleșteni.

Glasgow Rangers, o posibilă destinație pentru Dobre

Un alt motiv pentru care extrema Rapidului nu se grăbește să semneze prelungirea ar fi interesul venit din partea lui Glasgow Rangers.

Clubul scoțian a încercat să-l transfere pe Dobre în perioada de mercato din vară, însă negocierile nu s-au concretizat.

Dobre ar fi interesat de un transfer în străinătate. Dacă pleacă liber de contract de la Rapid, ar putea primi și o primă de instalare de la viitoarea echipă.

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