Fotbalist și cântăreț  Alphonso Davies și-a anunțat prelungirea contractului cu Bayern printr-o piesă hip-hop

Alphonso Davies (24 de ani) și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen până în 2030, iar anunțul a fost făcut într-un mod aparte, printr-o piesă hip-hop cântată chiar de fotbalist.

Contractul căpitanului Canadei urma să expire în vara acestui an și a fost curtat intens de Real Madrid și Barcelona, după ce s-a zvonit că ar fi refuzat o propunere de prelungire a contractului la finalul sezonului trecut.

Alphonso Davies și-a anunțat prelungirea contractului cu Bayern printr-o piesă hip-hop

Fundașul de 24 de ani și-a dorit să arate publicului larg că nu se descurcă doar pe terenul de fotbal, ci are și alte calități, pe partea artistică.

Versurile piesei interpretate de Alphonso Davies

„Da, sunt aici până în 2030

Haha, nu plec nicăieri

Sunt aici să rămân, sunt aici să rămân

Haide!

Sunt aici până în 2030

München este tronul meu, acest oraș a fost demn

Am semnat contractul acela, acum jocul pare solid

Am echipamentul roșu, iar golurile vin devreme

Campionii-s făcuți, noi nu ne rupem, fără milă

Trofeele sus, fiecare victorie e una demnă

Am viteză în bandă, privirea se încețoșează

2030, încă sunt puternic”

În momentul de față, canadianul este absent de la meciurile lui Bayern din cauza unei accidentări la mușchii gambei. Davies ar urma să revină la finalul lunii februarie.

Alphonso Davies: „Aștept cu nerăbdare să petrecem împreună următorii 5 ani”

După ce a anunțat prelungirea, apărătorul a oferit și câteva declarații prin care se arată entuziasmat că va rămâne la clubul bavarez.

„Sunt foarte fericit că mi-am prelungit contractul cu Bayern.

Am venit în Germania când aveam 18 ani și am vrut să învăț cât mai mult posibil în fiecare zi pentru a deveni unul dintre cei mai buni pe poziția mea. Aștept cu nerăbdare să petrecem împreună următorii 5 ani.

Vor urma și mai multe realizări împreună”, a declarat Davies, pentru fcbayern.com.

50 de milioane de euro este cota de piață a fundașului, conform transfermarkt.com

Alphonso Davies, jucător de bază la Bayern Munchen

Fotbalistul a devenit un element de bază în angrenajul lui Vincent Kompany.

Alphonso Davies a jucat 220 de meciuri pentru clubul bavarez, timp în care a înscris 12 goluri și a furnizat 34 de pase decisive.

La nivel internațional, Davies a bifat 56 de selecții și a marcat 16 goluri pentru Canada, fiind căpitanul echipei din 2024.

Acordul semnat de fotbalistul de 24 de ani vine la o zi după ce căpitanul lui Bayern München, Manuel Neuer (38 de ani) și-a prelungit înțelegerea cu bavarezii pentru încă un sezon, până în 2026.