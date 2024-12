Andrea Compagno (28 de ani) a vorbit pentru GOLAZO.ro despre viitorul său și a explicat de ce nu ia în calcul o revenire în Liga 1.

Atacantul vrea să se întoarcă în Italia, dar nu crede că se poate ridica la nivelul primei ligi.

Andrea Compagno, fostul atacant al FCSB, a vorbit în exclusivitate pentru GOLAZO.ro și a dezvăluit motivul pentru care nu ia în considerare o revenire în Liga 1.

Andrea Compagno: „Nu o să fie vreo șansă să mă întorc în România”

„Visul meu e să mă întorc în Italia. Nu știu ce îmi lipsește. Poate că nu am nivelul să joc în Serie A. Sunt ceva discuții, dar nu am de unde să știu ce o să fie. Aștept impresarul să văd ce oferte îmi aduce. Vorbesc cu el zilnic.

Ascult fiecare ofertă. Am auzit de interesul lui Rapid și CFR, sunt două echipe mari din România . Una e marea rivală a echipei la care am jucat, are suporteri incredibili, așa cum aveau și Steaua sau Craiova.

E o onoare să fiu dorit de cele două. Dar nu cred că o să fie vreo șansă să mă întorc în România. După acest an bun am o oportunitate să rămân la același nivel salarial. Nu sunt ipocrit, am o vârstă la care trebuie să mă gândesc și la bani.

Vreau să nu mă gândesc doar la salariu, dar aș vrea să joc la un nivel bun. Discut cu impresarul tot ce ajunge la noi”, a declarat fotbalistul, pentru GOLAZO.ro.

Andrea Compagno, formă bună în Chinese Super League

Andrea Compagno a ajuns în România în 2020, la FCU Craiova. În 2022 a semnat cu FCSB.

Deși a avut evoluții bune, italianul a fost scos din planuri de Gigi Becali și a fost nevoit să-și caute altă echipă.

20 de goluri a reușit Compagno în cele două sezoane petrecute la FCSB

Atacantul italian este acum într-o formă bună la Tianjin Jinmen Tiger, echipă pentru care a marcat 17 goluri în cele 26 de partide din campionat.