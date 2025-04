Laurențiu Reghecampf (49 de ani) este, în continuare, nedumerit cu privire la demiterea de la fosta sa echipă, Esperance Tunis.

Rezultatele îi dau dreptate antrenorului român, în contextul în care acesta a preluat echipa pe locul 6 și a fost demis din postura de lider al campionatului.

La o lună de la demitere, Laurențiu Reghecampf tot nu poate găsi o explicație pentru care i-a fost reziliat contractul cu Esperance Tunis.

Rezultatele promiteau mărirea de salariu, nu demiterea

Decizia clubului din Tunisia a venit ca un șoc atât pentru Laurențiu Reghecampf, cât și pentru fanii echipei.

Rezultatele au fost extrem de bune, Reghecampf preluând echipa pe locul 6 și lăsând-o pe prima poziție în clasament. Antrenorul român a bifat 23 de partide pe banca celor de la Esperance Tunis și a avut un bilanț de 15 victorii, 6 egaluri și doar 2 înfrângeri, conform Transfermarkt.

De asemenea, cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, Esperance Tunis a câștigat Supercupa Tunisiei și s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor Africii, obținând primul loc în grupă.

Decalrațiile lui Reghecampf, la o lună după ce a fost demis

Reghecampf spune că mandatul său la Esperance a fost „unul de succes” și că nu înțelege decizia conducerii.

„Mi s-a dat echipa pe mână, când Esperance era doar pe locul 6 în campionat. Mandatul meu la acest club a fost unul de succes, după toate standardele posibile. De aceea, am rămas surprins, atunci când am fost informat că mi s-a reziliat contractul. O decizie de neînțeles pentru mine! Nu mă așteptam la așa ceva, mai ales că pregăteam echipa pentru o dublă crucială din sferturile Ligii Campionilor Africii cu Mamelodi Sundowns”, a declarat Reghecampf, conform sport.ro.

„Am făcut o treabă perfectă! Am dat tot ce aveam mai bun. Iar cu mine, echipa a câștigat toate meciurile dificile. Și în cele două înfrângeri pe care le-am avut, jocul echipei a fost unul bun, per ansamblu. Când a venit decizia conducerii, ca eu să plec, am acceptat-o fără probleme. Deși, după cum am spus, n-am înțeles această decizia”, a mai spus Reghecampf.

Înlocuitorul său pe banca celor de la Esperance Tunis a fost tunisianul Maher Kanzari (55 de ani). Acesta a pierdut „dubla” cu Mamelodi Sundowns și a fost eliminat din Liga Campionilor Africii. Reghecampf a văzut contraperformanța înlocuitorului său și a comentat:

„În mod normal, nu-mi place să vorbesc despre situațiile în care nu sunt implicat. Am un respect mare pentru toți antrenorii și nu pot să spun de ce Esperance a ratat calificarea în fața celor de la Mamelodi. Firește, am văzut meciurile. Și n-am fost deloc impresionat de ce a arătat echipa după plecarea mea. În mod clar, au fost greșeli de poziționare pe teren și spații foarte mari între linii. Esperance a arătat foarte diferit de ce mă așteptam eu. Cunosc foarte bine această echipă și, după părerea mea, era capabilă să treacă de Mamelodi Sundowns“, a adăugat Reghe pentru aceeași sursă.

O mutare la un club din Egipt a fost vehiculată în ultima vreme, astfel că Reghecampf a fost întrebat despre oferte primite din Egipt, însă acesta a negat.

„N-am primit nicio ofertă din partea cluburilor egiptene, în ultima perioadă”, a declarat Reghecampf.

