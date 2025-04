Explicațiile lui Budescu Veteranul Gloriei Buzău, despre conflictul cu Ilie Stan: „Cât e acolo, eu nu mai vin! Mă vorbea cu colegii!”

Constantin Budescu (36 de ani), mijlocașul Gloriei Buzău, a vorbit despre conflictul cu Ilie Stan (57 de ani), după ce tehnicianul l-a exclus din lot.

Ilie Stan este de părere că mijlocașul ofensiv nu mai face față nivelului Ligii 1, însă Budescu susține că tehnicianul l-a exclus din lot înainte să-l vadă la antrenamentele echipei.

Constantin Budescu, despre Ilie Stan: „Am înțeles că a mai făcut și cu alți jucători așa”

„Am înțeles că a mai făcut așa și cu alți jucători. M-au sunat mai mulți și mi-au spus. Probabil a vrut să dea vreun exemplu”, a declarat fotbalistul, potrivit digisport.ro.

Odată cu excluderea din lot, Budescu nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei din Crâng și e de așteptat ca fotbalistul să-și încheie aventura la Gloria Buzău în vară.

Constantin Budescu nu se gândește la retragere: „Oferte am avut de a doua zi”

Constantin Budescu a declarat că nu ia în calcul să se retragă pentru moment și a transmis că a primit oferte imediat după scandalul cu Ilie Stan.

„Eu nu am avut probleme cu antrenorii, în întreaga carieră. Nici cu actualul antrenor nu am nicio problemă. Eu am fost la prezentarea lui, dar le-a zis băieților la antrenamente că o să văd eu că nu să o joc, că nu știu ce. Atunci, am preferat să nu mai vin la antrenamente și să stau ca acasă.

Dacă el mă vorbește când nu sunt acolo, atunci nu avem de ce să să mai colaborăm, cel puțin cât e el acolo. L-am avut doar ca adversar. L-am bătut o dată cu 7-1, când eram pe la Petrolul, și cred că încă o dată când era el pe la Brănești.

Eu eram accidentat. Mai aveam nevoie de vreo 10 zile de recuperare, când a venit el antrenor. Acum sunt bine și mă antrenez singur. Nu mă retrag. De ce naiba să mă retrag?

Eu îmi doresc să scape Buzăul de la retrogradare. Nimeni nu se aștepta să câștige la Hermannstadt sau la Sepsi. La ce rezultate au fost, se poate întâmpla orice. Contractul e până la vară și se poate prelungi dacă Buzăul rămâne în prima ligă.

Oferte am avut de a doua zi de când a dat antrenorul de la Buzău declarații. Din showbiz nici nu mai zic, am primit o grămadă de oferte. Pe astea le-am pus sub semnul întrebării (n.r. râde)”.

Ilie Stan, despre Budescu: „E greu să mai facă față în prima ligă”

Ilie Stan a anunțat că nu se va mai baza pe Budescu, în echipă urmând să apară jucători mai tineri.

„Cu Budescu nu s-a întâmplat nimic. În viața oricărui fotbalist există un ciclu. Trebuie să mai dăm și posibilitatea altor fotbaliști să joace. Asta a fost tot.

De două luni de zile nu s-a antrenat. Am nevoie de jucători care să facă ambele faze. Am avut o discuție cu el, prietenească, l-am felicitat pentru cariera lui fotbalist, dar există un moment când se încheie un ciclu.

La 36 de ani e greu să mai facă față la nivelul primei ligi ”, a declarat antrenorul buzoienilor la Prima Sport.

Citește și