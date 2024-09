Universitatea Craiova și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1, sâmbătă, într-o partidă din etapa a 8-a din Liga 1

Constantin Gâlcă, antrenorul oltenilor, ar fi vrut mai multă concentrare în fața porții. Tehnicianul anunță noi transferuri în Bănie.

Gâlcă mai vrea transferuri la Craiova

Antrenorul Universității Craiova, Constantin Gâlcă, consideră că echipa sa ar fi putut obține toate cele trei puncte, dacă exista mai multă concentrare în treimea adversă.

„O echipă cu un antrenor nou, cu Șumudică, și mă așteptam la un meci mai închis. De la 1-0 am trecut la 0-1. Așa e fotbalul. dacă faci greșeli, iar adversarul le speculează, poți să iei gol. Ne-am creat și ocazii, păcat că nu am putut să marcăm mai mult.

Eu zic că au fost câteva ocazii clare. Puteam să înscriem, dar nu știu ce s-a întâmplat. Pe asta mă bazam. Conta foarte mult să fim eficienți în fața porții”, a declarat Constantin Gâlcă după meci, la Digi Sport.

Suntem foarte aproape de multe, dar să vedem dacă vom lua o decizie în următoarele zile. Eu sper ca după pauza competițională Paradela să intre în lot. Sperăm să fie bine. Constantin Gâlcă, despre transfer

A negat schimbarea strategică

Întrebat despre modificarea efectuată înainte de meci, când pe foaia de joc a apărut Bană, dar titular a fost Baiaram, Gâlcă a negat că ar fi fost vorba de o schimbare tactică: „A fost doar o greșeală pe foaie”.

Rapid fusese și ea nevoită să facă o modificare în primul „11”, după ce lui Kait i s-a făcut rău, fiind înlocuit cu Hasani.

Alexandru Mitriță: „Nu mai putem da timpul înapoi”

De asemenea, marcatorul golului oltenilor, Alexandru Mitriță, consideră că echipa sa ar fi meritat victoria în duelul cu Rapid, deoarece adversarii nu și-au creat prea multe șanse de a marca.

„Cred că am dominat, am avut ocazii de a marca. Rapid e o echipă cu tradiție, cu jucători foarte buni. Ne doream victoria, dar este bine că am luat și un punct.

Am făcut un joc bun de posesie, am avut ocazii. Am dominat jocul. Am câștigat duelurile și asta a fost foarte important. Am avut și eu două ocazii, dar se întâmplă. Nu este tocmai plăcut: ai ocazie mare și, apoi, iei gol. Ce putem să facem? Nu mai putem da timpul înapoi”, a declarat Alexandru Mitriță, la Digi Sport.