FCSB - CFR Cluj. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre clauza care îl ține la „feroviari”, dar și despre declarațiile lui Cristi Balaj (53 de ani), care spunea că relațiile dintre ei nu sunt prea bune.

La conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, Petrescu a contrazis declarația lui Balaj și spune că nu este supărat pe președintele clubului.

Dan Petrescu, despre Balaj: „Sunt șocat”

„Eu sunt șocat. Am auzit ce a spus, dar eu nu m-am certat. Au fost niște mesaje, păreri diferite, dar, dacă el a crezut că e bine să spună asta, nu știu, eu nu am nimic cu el.

Din punctul meu de vedere, eu nu sunt certat cu el. Dacă el crede asta... Am avut o relație foarte bună, eu m-am zbătut înainte să vină aici, mi l-am dorit și în continuare mi-l doresc. Vreau să rămână aici.

Eu cred că pe planeta asta fiecare om caută prieteni loiali. Și eu am lângă mine niște oameni loiali, în opinia mea, dar nu zic ei ce vreau eu. Fiecare are o părere. Nu are sens să intrăm într-o polemică care nu e de fotbal”, a spus Petrescu, la conferința de presă.

S-a supărat și el pe mine, noi nu ne vorbim acum. Eu sunt foarte supărat pe el. El n-a avut răbdarea să citească declarația toată, a citit titlul. El, din păcate, are și dezavantajul de a se înconjura de oameni care îi spun ce vrea să audă. Ca să fii ancorat în realitate trebuie să te informezi tu, nu să asculți opinia altora. Sau să suni: «Bă, ce ai vrut să spui?». M-a deranjat. În viață, ca să fii respectat, trebuie să știi să respecți. Cristi Balaj, despre Petrescu

Dan Petrescu, despre clauzele din contract

Tehnicianul a vorbit și despre clauza de reziliere din contractul cu CFR Cluj, care nu le permite ardelenilor să îl demită fără a-l despăgubi financiar.

„Nu numai în fotbalul românesc există clauze, toți antrenorii au. Nu mai există țară în care antrenorii n-au clauză. E normal. Nu știu dacă toți o au în oglindă, așa cum am făcut-o eu. Adică să beneficieze și antrenorul, și clubul.

Lumea de aici e martoră, am mai avut 3 clauze și am plecat fără bani. Am avut și bonus foarte, foarte mare când ne-am calificat în Europa League și am refuzat banii. Era o sumă extraordinară, nu vreau s-o zic, dar am refuzat-o.

Eu nu stau după clauză, dar ea mă ajută să am liniște. Să nu fiu luat la mișto, dat afară după 2-3 meciuri când pierzi. Dacă e o criză mai mare, 10-15 meciuri pierdute, e normal să se discute despre plecare. În momentul în care noi ne batem pentru play-off și suntem acolo sus și suntem și în sferturile Cupei, cred că ar trebui să ne concentrăm și pe jucători.

Să mai vorbim de Louis Munteanu, de Korenica, de jucătorii noștri care evoluează bine, că CFR bagă 3 jucători U21 în fiecare meci. Nu zice nimeni asta. Nimeni nu joacă cu trei U21.

Dan Petrescu era recunoscut că nu-i plac tinerii, că bate 1-0. Avem 40 de goluri, cele mai multe marcate. Nimic pozitiv nu e. Spuneți-mi și mie ceva pozitiv despre clubul ăsta, nu doar pentru că sunt eu antrenor”, a mai spus Petrescu, la conferință.