DINAMO - CFR CLUJ 1-1. Dan Petrescu (56 de ani) s-a enervat în momentul în care a fost întrebat despre emoțiile legate de prezența în play-off.

Alb-roșiii au deschis scorul în minutul 33 prin Homawoo, însă Luis Munteanu a egalat în prelungirile primei reprize, după ce a profitat de o greșeală în defensiva adversă.

DINAMO - CFR CLUJ. Dan Petrescu: „E un rezultat echitabil”

La finalul partidei, Dan Petrescu a lăudat-o pe Dinamo, după remiza de la București.

„S-a văzut de ce sunt pe locul 2 și de ce pe Arcul de Triumf nu au pierdut niciun meci. Au pasat foarte bine, au fost agresivi. Noi am fost foarte moi, pe final de primă repriză am riscat să luăm gol, după care am făcut două schimbări la pauză.

Cred că s-a echilibrat jocul în prima repriză. 1-0 la pauză era mincinos. În a doua repriză, puteam câștiga și noi, puteau câștiga și ei. Cred că e un rezultat echitabil. E un punct în deplasare, un punct important. E clar că era bine dacă Michael marca. Săracul, n-a dat niciun gol, era terminat după meci.

Mă îngrijorează, în prima repriză nu am arătat bine, dar nu avem timp, peste trei zile e alt joc. Ne așteaptă un meci incredibil de greu la Galați, că ei au făcut egal astăzi, au nevoie de victorie pentru a intra în play-off”, a spus Dan Petrescu la Prima Sport.

VIDEO cu golul lui Louis Munteanu din meciul cu Dinamo

„Bursucul” a vorbit și despre faza confuză de la golul lui Louis Munteanu:

„L-am văzut la video, mă gândeam «Doamne ferește să-l anuleze». Cred că e prima oară anul ăsta când am avut o decizie VAR pro. În luna noiembrie parcă s-a sucit ceva, suntem mai norocoși.

Azi dimineață (n.r. 8 noiembrie), trei jucători erau incerți, a trebuit să facem teste cu ei, de-aia nu am exersat dimineață fazele fixe. Camora se simțea foarte rău, de-asta l-am schimbat la pauză, Louis Munteanu avea dureri la spate, a jucat cu dureri la spate“.

Dan Petrescu: „Eu vorbesc singur?”

Întrebat despre șansele la titlu, tehnicianul ardelenilor vorbit despre lupta strânsă pentru intrarea în play-off.

„Trec etapele, mai e puțin și începe play-off-ul și toate sunt acolo. Nu cred că se gândește nimeni la titlu, toți se gândesc la play-off, că niciodată nu a fost așa strâns.

Eu zic că primele 12 echipe pot să ajungă acolo. Să vedem ce se va întâmpla la iarnă”, a spus Petrescu.

Când a fost întrebat dacă se teme pentru prezența în play-off, acesta a plecat de la interviu: „Eu vorbesc singur? Hai, ciao!”.

Ardelenii au puțin timp de refacere, deoarece, luni, au programată restanța cu Oțelul Galați din etapa #6 din Liga 1.