„O oportunitate”  Cum a descris deținătorul drepturilor TV din Superligă intrarea lui Dan Șucu în fotbalul italian: „Relație win-win”

Orlando Nicoară, directorul eAD, companie care deține drepturile TV pentru Superliga României, a analizat tranzacția pe care Dan Șucu a făcut-o pentru a deveni acționar majoritar la Genoa.

Șucu a preluat pachetul majoritar al celui mai vechi club din Italia, plătind 45.356.262 de euro pentru 77% din acțiuni.

Orlando Nicoară a încercat să ofere publicului larg, prin intermediul unei postări pe Facebook, 7 motive pentru care Dan Șucu a ales să cumpere Genoa, un club de tradiție din Italia.

Orlando Nicoară: „Sa preiei 77% din acțiuni cu 40 mil. euro e o oportunitate”

Principalul motiv ar fi faptul că este o oportunitate unică să ajungi să patronezi un club din Serie A, unul dintre cele mai puternice campionate din lume:

„1. Oportunitate -> Genoa este cel mai vechi club din Italia, are 9 titluri, e adevărat, ultimul in 1924, e un club de tradiție care activează în al șaselea cel mai mare oraș din Italia. Să preiei 77% din acesta cu 40 mil. euro e o oportunitate.

După majorarea de capital făcută de Dan Șucu, Genoa e evaluată la aproape 60 mil. euro”.

Al doilea motiv ar fi modul în care a fost făcută această tranzacție, printr-o majorare de capital:

„2. Structura tranzacției —> majorare de capital, deci cash in, banii ducând-se la plata datoriilor acumulate în ultimii ani. Șucu practic a plătit pentru a deveni acționar majoritar la un club de Serie A cu zero datorii. O eventuală mărire de capital ulterioară i-ar putea crește participația”.

Punctele 3 și 4 au legătură cu vizibilitatea pe care o va avea Dan Șucu, fiind patron al echipei din Genova:

„3. Intrarea în fotbalul mare -> Serie A e al patrulea cel mai important campionat din Europa, după Premier League, LaLiga și Bundesliga, după veniturile generate.

Are vizibilitate, e campionatul preferat de jucătorii români, iar în România e al treilea campionat din punct de vedere al audienței.

Cu venituri de aproape 3 miliarde euro anual, din stadioane/drepturi TV/sponsorizări, Serie A are potențial de creștere, fiind departe de celelalte 3 competiții majore, implicit un club din acest campionat poate fi o investiție de viitor.

4. Dan Șucu va sta la masa cu ceilalți patroni de cluburi din Serie A. Va negocia drepturile TV locale și internaționale, va avea 17 proprietari de cluburi, de la americanii care dețin AC Milan și Inter, până la familia Agnelli care deține Juventus, la un apel de telefon, va «învăța» de la cei mari. So, networking și know how de la cei mai buni”.

„Va putea muta jucătorii de la Genoa, la Rapid, într-o relație win-win”

Punctele 5 și 6 au legătură cu parteneriatul strâns care se poate naște în urma acestei tranzacții, dintre Rapid și Genoa.

Clubul italian va putea trimite jucători „cruzi”, tineri la Rapid, pentru a se obișnui cu fotbalul, pe când produsele foarte bune care trec prin Giulești pot face pasul următor către Genoa, acolo unde au o expunere mult mai mare:

„5. Genoa este clubul care l-a vândut, la Tottenham, pe 30 milioane euro, pe Drăgușin. Și Genoa poate deveni clubul care va plăti prețuri peste media campionatului din România, pe jucători - nu doar de la Rapid - care au potențialul de a deveni următorul Drăgușin, pentru ca apoi să-i vândă altor cluburi din Serie A/Europa, cu un profit.

Și nu doar jucători români, recentele experiențe cu cei doi jucători kosovari, amândoi vânduți cu un profit bun, pot transforma Rapidul într-un centru de jucători non comunitari - ex: Yugoslavia, Africa - care, dacă confirmă, să fie transferați la Genoa.

6. Genoa poate trimite la Rapid jucătorii care nu intră în lotul lărgit sau care sunt prea „cruzi” pentru un campionat ca Serie A și au nevoie de jocuri/să confirme. Rapid își rezolvă o problemă, Genoa își rezolvă o problemă”.

Ultimul punct și unul dintre cele mai importante semnalate de Orlando Nicoară este modul cum consideră că a văzut patronul Rapidului intrarea sa în fotbal:

„7. Tranzacția confirmă că Dan Șucu vede fotbalul ca pe un business, nu ca pe un hobby. Și îl tratează ca atare”.