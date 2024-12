POLI IAȘI - FCSB 0-2. Darius Olaru (26 de ani) a tras primele concluzii, după ce a fost eroul campioanei, în ultimul meci al anului din Liga 1.

Căpitanul „roș-albaștrilor” a reușit o „dublă” și și-a dus echipa la egalitate cu prima clasată.

La finalul partidei, Olaru a declarat că și-ar fi dorit o victorie cu 5-0 pentru ca echipa sa să încheie anul pe primul loc. La acel scor, campioana ar fi trecut peste U Cluj, la golaveraj.

POLI IAȘI - FCSB. Darius Olaru: „Mă gândeam la 5-0

„Am arătat că am vrut să câștigăm meciul de la început. Sincer, nu îmi amintesc când am marcat ultima de două ori.

Mă gândeam înainte de meci să câștigăm 5-0, ca să fim pe primul loc. Așa trebuia să fim pe primul loc, că avem meciul direct câștigat cu cei de la U Cluj.

A fost un an perfect. Am câștigat campionatul, rezultate bune în Europa și am fost și la EURO. Trebuie să continuăm așa și la anul, să realizăm performanțe mult mai mari ”, a declarat Darius Olaru la Prima Sport

VIDEO cu golurile lui Olaru din meciul cu Poli Iași

Darius Olaru: „Fiecare jucător își dorește să joace într-un campionat de top”

Curtat de mai multe echipe în această perioadă, Darius Olaru a transmis că va lua o decizie cu privire la viitorul său după vacanță:

„Fiecare jucător își dorește să joace într-un campionat de top, dar vreau să merg acasă de sărbători, să mă odihnesc și vom vedea ce va fi, nu mă gândesc acum”.

În urma acestui rezultat FCSB, a terminat anul pe locul 2, cu 37 de puncte, la egalitate cu U Cluj.