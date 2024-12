Ciobotariu menține suspansul Fundașul lui Sepsi a vorbit despre viitorul său: „E vârsta la care trebuie să fac pasul

DINAMO - SEPSI 1-1. Denis Ciobotariu (26 de ani), fundașul oaspeților, a afirmat că se află la vârsta la care trebuie să facă următorul pas în carieră.

Sepsi a egalat-o in extremis pe Dinamo, însă execuția lui Denis Haruț le-a dat emoții colegilor săi.

DINAMO - SEPSI 1-1. Denis Ciobotariu: „Ne bucurăm cu acest punct”

„Ne bucurăm că am luat un punct pe final, având în vedere că în prima repriză ei au făcut un joc mai bun. Mă bucur că am revenit și am scos un rezultat de egalitate cu o echipă în formă.

În a doua repriză chiar am jucat bine, am marcat și un gol, am înțeles că a fost ofsaid (n.r. - la Ninaj). Jocul ne dădea speranțe că vom reveni și așa a fost.

S-a întâmplat pur și simplu (n.r. - autogolul lui Ninaj). Poate nu s-a văzut la televizor, terenul a fost foarte rău, se aluneca, Ninaj a încercat să respingă și a trimis mingea în poartă”, a declarat Ciobotariu la Digi Sport.

Am început să fim mai uniți, nu știu dacă se vede și în teren. Odată cu rezultatele astea, avem și un spirit mai pozitiv de echipă, ne ajută, chiar dacă nu avem niște jocuri senzaționale, cu ocazii sau posesie, dar ăsta e secretul. Denis Ciobotariu, fundaș Sepsi

Fundașul spune că nu se aștepta la o asemenea execuție din partea lui Haruț, care l-a învins cu o „scăriță” pe Roșca.

„M-a șocat total, pe toată lumea, nu știu dacă o să mai bată, mă bucur că a marcat, înseamnă că are personalitate, mă bucur că i-a ieșit”.

Ciobotariu a vorbit și despre Cosmin Matei, fotbalist pe care fanii lui Dinamo l-au huiduit pe toată durata partidei.

„Cred că toți au făcut-o, cam la fiecare meci, au ce au cu el. Nu e treaba mea, e jucătorul nostru, îl apărăm, ne bucurăm că a ajutat la scoaterea penalty-ului, un rezultat bun”.

Denis Ciobotariu, despre un posibil transfer: „Cam asta e vârsta”

Dorit de echipe precum Dinamo sau Rapid, Ciobotariu a spus că încă nu a luat o decizie în privința viitorului său.

„Deocamdată sunt la Sepsi, vreau să vorbesc doar despre Sepsi și să îmi fac treaba aici.

Mă bucur că mă vor echipe, înseamnă că am făcut ceva bine în sezoanele astea. Sunt concentrat doar la Sepsi, joc 100%, îmi fac treaba și vedem ce va fi.

Toate aspectele vor conta, și sportiv și financiar. Cam asta e vârsta la care trebuie să faci pasul, ori rămân la Sepsi, ori merg în altă parte ”, a concluzionat Ciobotariu.