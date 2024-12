Haruț, sincer Jucătorul celor de la Sepsi a explicat execuția din penalty de la meciul cu Dinamo: „Prima dată când încerc”

DINAMO - SEPSI 1-1. Denis Haruț (25 de ani) s-a declarat mulțumit de remiza obținută pe Arcul de Triumf și a explicat cum a marcat golul.

Fostul jucător al celor de la FCSB a egalat în minutul 90+9, după ce a transformat elegant o lovitură de la 11 metri.

DINAMO - SEPSI. Denis Haruț: „E prima dată când încerc o asemenea execuție”

La finalul partidei, Haruț și-a explicat execuția de la 11 metri.

„Aveam în gând de mult timp să fac chestia asta la primul penalty pe care o să-l am. Mă bucur că am reușit să înscriu și că am plecat de aici cu un punct. E prima dată când încerc o asemenea execuție.

Am fost primul desemnat înainte de joc, băieții au avut încredere în mine, m-am dus hotărât și știam că asta o să fac și mă bucur că mi-a ieșit”, a spus Denis Haruț la finalul partidei

VIDEO cu execuția splendidă a lui Denis Haruț

Denis Haruț: „Noi am venit cu gândul de a lua cele 3 puncte”

Jucătorul celor de la Sepsi a tras câteva concluzii și despre remiza obținută de covăsneni și a lăudat prestația celor de la Dinamo din acest sezon.

„Mă bucur că nu am pierdut până la urmă toate cele 3 puncte, am reușit să luăm un punct. Noi am venit cu gândul de a lua cele 3 puncte, dar știam că Dinamo este o echipă bună în momentul de față, au un joc foarte bun și sunt în formă. Per total suntem mulțumiți cu acest rezultat de egalitate”.