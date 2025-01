Andrei Nicolescu, la raport Clipe grele, decizii radicale și momentul care a schimbat Dinamo: „Atunci mi-a fost rușine” + Ce jucător de la rivale îi place

Într-un interviu altfel, țintit direct pe subiecte esențiale, Andrei Nicolescu a povestit cât de greu a fost drumul lu Dinamo spre ceea ce e azi, din nou un club de top în Superliga.

Ce sume de transfer poate plăti Dinamo, cum variază bugetul și care e jucătorul de la Rapid pe care îl apreciază.

În dialogul cu GOLAZO.ro, Andrei Nicolescu nu s-a ferit să-și recunoască greșelile, unele care l-au făcut să-i fie rușine de antrenorul Zeljko Kopic.

Oficialul alb-roșiilor a spus unde va juca echipa în 2025 și ce obiective și-a setat Dinamo de la an la an.

Andrei Nicolescu: „Ăsta a fost cel mai greu de îndeplinit obiectiv trasat de Kopic”

Bună ziua, domnule Nicolescu! Vă rog să definiți anul 2024 pentru Dinamo.

Intens. Dacă e să punem o etichetă, un singur cuvânt prin care încercăm să definim 2024, asta ar fi.

Iar la nivel de așteptări, pentru 2025? Ce ați pune?

Evoluție! Adică am atins un nivel pe care trebuie să-l consolidăm și de la care trebuie să pornim să construim ceva suplimentar pentru Dinamo anul acesta.

O să vă pun 12 întrebări, să zicem una pentru fiecare lună a anului. Răspundem printr-un cuvânt, pe care aș vrea să-l dezvoltăm. Și încep prin știrea momentului, care a fost cel mai greu de îndeplinit obiectiv trasat de Kopic pentru a semna contractul.

Într-un singur cuvânt! Asta e o provocare. Cred că predictibilitate. Am încercat să previzionăm parcursul nostru pe cei 3 ani și jumătate. Să vedem care-s bornele pe care ni le dorim să le atingem și care e maniera cea mai potrivită pentru a atinge aceste borne, inclusiv din partea noastră, inclusiv din partea părții de staff, ca să construim că ăsta. Ăsta e dezideratul nostru.

Andrei Nicolescu: „2025, anul în care Dinamo iese din insolvență”

Un lucru pe care îl așteaptă toți fanii lui Dinamo. Când va ieși clubul din insolvență. Pentru că atunci probabil se va vorbi despre un nou început.

2025. Noi încercăm până în mai-iunie, sperăm să se și întâmple lucrul ăsta.

Care este suma maximă pe care Dinamo o poate plăti pentru un jucător. Pentru că am văzut că vi s-au cerut sume mari, mă refer la Ianis Stoica, 1,5 milioane de euro.

Nu cred că e vorba despre suma maximă pe care o poate plăti Dinamo! Pentru că nu e vorba de capacitatea financiară a acționarilor lui Dinamo de a pune niște bani pentru un transfer, ci e vorba despre coerența deciziilor inclusiv la nivel de transferuri.



Dinamo se află în momentul în care coerența deciziilor pentru transferuri impune ca stabilitatea aceasta sau evoluția aceasta să fie în zona de 100.000-200.000. Pentru că ăsta e nivelul la care putem construi acum.

Ce buget are Dinamo în acest sezon, cât a avut în trecut și ce previziuni sunt pentru anul următor?

E foarte greu de răspuns simplu la întrebarea asta, pentru că sincer, eu nu știu ce mă întrebi tu când îmi spui de buget. În principiu, toți oamenii de fotbal din România când vorbesc de buget se referă la bugetul de salarii nete pentru jucători pe o lună. Și acolo își fac ei calcule. De acolo înmulțesc cu 12 și văd cam cât e netul, după aia adaugă taxele și cam acolo se calculează ca și buget de salarii.



Bugetul consolidat al clubului e cu totul și cu totul altceva și la un club ca Dinamo implică o cotă mult mai mare de cheltuieli decât la un club mai mic, fără fani, fără engagement, fără acțiuni auxiliare clubului. Deci nu știu cum să-ți răspund la întrebare. Evident că sunt diferențe mari față de când eram la Liga a 2-a.



Noi am făcut niște declarații anul trecut și am spus că pentru ca Dinamo să salveze la retrogradare va trebui să arate în joc ca o echipă de play-off. Pentru asta vom mări bugetul cu cel puțin 25% față de bugetul cu care am început campionatul. Am făcut asta și ne-am dus undeva în zona de 30%, iar când am terminat sezonul și ne-am salvat de la retrogradare, am spus că vom începe campionatul cu bugetul cu care am terminat sezonul trecut și așa a și fost. Un pic, o diferență destul de mică, care e nesemnificativă procentual.



În momentul ăsta, în iarnă, încercăm să mărim un pic bugetul pentru că standardele și cerințele tuturor celor care sunt implicați în acest proiect s-au mărit un pic și în același timp ne dorim să aducem și niște jucători cu un pic de impact și atunci trebuie mărit un pic bugetul. Dar ne încadrăm în acea creștere pe care am spus-o acum un an.

Andrei Nicolescu: „Îmi place mult Rareș Pop de la Rapid, un tânăr de mare perspectivă”

Vreau să-mi spuneți un jucător pe care nu ați putut să-l aduceți la Dinamo.

Asta e ca și cum aș spune că anul trecut sau, mă rog, acum un an și jumătate, pe vremea asta, când spuneam despre Cîrjan că e, din punctul meu de vedere, cel mai bun transfer din Superliga. Dar, uite, mie îmi place foarte mult Rareș Pop. Mi se pare că e un tânăr de mare, mare perspectivă.

Altă dorință mare a fanilor lui Dinamo. Când se poate bate Dinamo cu FCSB, nu mă refer la nivel financiar, ci din punct de vedere sportiv, de la egal la egal.

Păi, ăsta e un țel pe termen scurt, să ajungem să câștigăm un meci cu FCSB, să câștigăm un meci cu Rapid. Astea țelurile care sunt cred că în momentul ăsta și în interiorul vestiarului foarte bine definite. Pentru că anul ăsta am fost foarte aproape să câștigăm cu Rapid! FCSB încă pare o nucă tare, dar încercăm să găsim metodele pentru a sparge această nucă.

În play-off, Dinamo va juca pe Arena Națională

A fost vreun moment în care v-a părut rău că v-ați băgat în tot ceea ce se întâmplă la Dinamo? Pentru că au fost momente dure.

Momente foarte grele, momente foarte tensionate, cu foarte multă presiune, momente în care am simțit ură și interese personale foarte, foarte multe. Da, urcă. Dar n-a fost niciodată un moment de regret.

Unde va juca Dinamo în 2025?

Foarte bună întrebare! Acum, în interiorul vestiarului, între jucători și în staff se pare că se optează ca meciurile care au rămas până la play-oft să se joace pe „Arcul de Triumf”, pentru că acolo se simt un pic mai aproape, simt un pic vibrația publicului. Simt un pic emoția și atmosfera mai aproape. Cu siguranță că în play-off toate meciurile se vor disputa pe Arena Națională.

Andrei Nicolescu: „Am greșit, m-am simțit total nepregătit și mi-a fost rușine de Kopic”

Care e cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o la Dinamo?

Nu știu dacă poți s-o cataloghezi ca greșeală. Sau poți să le cataloghezi. Sunt mai multe. Toți facem greșelii. Au fost momente în care nu m-am simțit bine din punct de vedere al relaționării mele cu alții, datorită faptului că nu mă ridicam la standardul la care mi-am dat seama că ar fi trebuit la acel moment și am vorbit despre momentul ăla.



Momentul 2024, început de cantonament în Antalya, când, cumva, după toată nebunia din noiembrie-decembrie, preluasem și partea de director sportiv și toate informațiile și eram singurul care încercam cu Mister să găsim soluții pentru transferuri, să aliniem un pic lucrurile și să vedem ce opțiuni avem mai bune.



Și în momentul ăla, într-o noapte, după ce tot făcusem în toată perioada de decembrie și început de ianuarie tot felul de planuri, toate aceste planuri au fost un pic date peste cap de o informație pe care eu nu o aveam. Nu mi-a fost pusă la dispoziție, eu n-am fost suficient de atent să o cer explicit și așa mai departe. Și m-am trezit într-o situație în care toată analiza făcută în perioada aia cumva era dată peste cap. M-am simțit total nepregătit față de Mister. Și am avut, adică mi-a fost rușine, efectiv. Am avut senzația asta! Dar am avut din partea lui o reacție de profesionist. Ne-am strâns mâinile și am luat-o împreună din nou și să găsim soluții. Pentru mine a fost important, dar a fost un moment în care mi-am dat seama că trebuie să fiu mult, mult mai atent la detalii, când accept și când îmi asum să preiau și din sarcinile conexe sarcinilor mele.

Rar aud un conducător de club, mai ales la cele importante, să-și recunoască greșelile, fie ele grave.

Nu e vorba de a recunoaște, o chestie reală și, în primul rând, pentru mine a fost o lecție. A fost foarte importantă lecția aia pentru mine.

Ați luat și decizii importante și decizii bune, dacă ar fi să puneți una în capul listei, care ar fi?

De a trece peste orice tip de sfaturi și orice tip de povețe. Cum că trebuie neapărat cineva să rămână, cineva să stea, că sunt chestiuni care sunt organice, că sunt oameni care se identifică cu clubul și numai cu ei se întâmplă lucruri pozitive la Dinamo.



În vară, am analizat foarte clar și mi-am asumat să iau niște decizii absolut nepopulare. Le-am luat pur și simplu și am avut capacitatea, împreună cu Mister, să creăm acest ecosistem care să se muleze în jurul echipei, să aducă energie echipei și să simțim toți că tragem la aceeași căruță în aceeași direcție.

A și fost atunci un val, să spunem, de critici pentru dumneavoastră.

100%! Asta spun, că decizia asta de a ignora… Și venită într-un moment în care nu beneficiam de clemență din partea tuturor, pentru că toată lumea critica tot ce se întâmpla până atunci, ce se întâmplase până atunci. Inclusiv pe Mister. Și, într-un mod absolut nedrept, cred eu, pentru că el venise în momentul în care Dinamo avea cred că 10 puncte, 9 goluri în 17 etape. Ceva de genul ăsta!



Și în momentul în care a început să aducă un pic speranță și să se îndrepte lucrurile, iar când lucrurile cumva au mai șchiopătat. S-a creat o mare deziluzie. Ca și cum noi ar fi trebuit deja să ne batem la ceva. Or din decembrie, din 1 decembrie, singurul scop, unicul scop al tuturor, a fost salvarea de la retrogradare și toată lumea o vedea ca o mare performanță. La finalul campionatului toată lumea a văzut-o ca o mare de deziluzie.

Andrei Nicolescu dezvăluie obiectivele lui Dinamo pentru următorii 3 ani

Mereu ați setat obiective intermediare, nu ați spus ceea ce fanii poate ar fi vrut să audă.

Noi, acționarii, noi cei din echipă, nu credem în mesajul populist.

OK! Suntem în 2025, care ar fi obiectivele pentru 2026, 2027 și 2028, ultimul an al lui Kopic totodată?

Încep cu 2028. E un lucru pe care l-am spus acum un an jumătate și, cumva, am fost luați așa, un pic în derâdere. Ne dorim ca Dinamo să devină cel mai respectat club de fotbal din România. Asta înseamnă ceva complex și asta înseamnă că Dinamo, în toate relațiile pe care le are ea, că sunt parteneri comerciali, că sunt echipe de competitoare, că sunt parteneri din competiție, că sunt oameni din interiorul clubului, stârnește respect și stârnește sau dă senzația de putere.



E o chestiune pe care e greu să o explicăm, dar în momentul în care simți putere din partea cuiva, toată lumea se situează în această zonă. Deci ăsta este obiectivul nostru!



Intermediar, evident, ne dorim, așa cum am setat, spre exemplu, sportiv, ca anul ăsta să ajungem în play-off, dar nu este un dezastru dacă nu atingem play-off-ul.

Acum, așa cum ne situăm, poate fi o dezamăgire, pentru că am avut o primă parte a sezonului bună și toate meciurile ne dau dreptate și să ne ducem în play-off. Anul viitor ne setăm locul cinci, după aceea locul trei și în acel an 2028 să câștigăm sau să fim acolo real, în lupta pentru titlu.



Din punct de vedere sportiv, lucrurile pot să arate un pic mai prost sau un pic mai bine în acești parametri. Dar, din punct de vedere administrativ, e foarte important ca această proiecție să capete și în spate, în zona administrativă, cam aceeași dimensiune, adică noi să fim în stare, să putem să Creștem infrastructura clubului, logistică și administrativă în ritm cu performanțele sportive la care vrem să accedem.

E greu de adus un club din România la standardele celor din vest, dat fiind backgroundul dificil.

Este! Mărturisesc că încă noi nu suntem, nu știm 100% cum vom face asta, pentru că încă mai avem nevoie și căutăm know-how, apropo de zona de marketing, de poziționare a clubului, de redeschidere sau recâștigare a încrederii suporterilor.



Pentru că, pe lângă chestiunile pe care noi ni le asumăm și le facem, este foarte important modul în care comunicăm asta, ca lucrurile astea să ajungă real și oamenii să înțeleagă real ceea ce vrem să facem.



Ne-am lovit în zona negativă de asta și oricât de multe intenții bune am fi avut, neputând să comunicăm corect, am avut parte doar de hate. În continuare ne lovim de asta, că facem anumite lucruri și lumea încă ne întreabă: „Dar aia când o faceți, aia când o faceți”. Și lucrurile se întâmplă. Cred că zona de comunicare avem foarte multe de îmbunătățit din perspectiva noastră, a clubului.

Aveți vreun model de om de fotbal?

Nu, nu! N-am, pentru că nu am studiat fotbalul prin perspectiva reușitei unui om. Am studiat fotbalul prin perspectiva deschiderii pe care o poate oferi și a nivelului de relaționări și de conexiuni care să creeze - iar vorbesc în clișee -, plus valoarea.



Deci ce m-a fascinat tot timpul? M-au fascinat povești care au avut anumite ingrediente care au dus la succes. Din acea poveste am căutat să scot acele ingrediente, după care am trecut la altă poveste, să scot ingrediente de acolo, dar nu am văzut fotbalul prin om, prin ochii unui om de fotbal care a reușit.