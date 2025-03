„Dinamo nu era condus cum trebuie” Noul acționar al „câinilor” are obiective mărețe : „Să luptăm an de an pentru titlu”

Gelu Sulugiuc (48 de ani) a explicat ce l-a determinat să preia 5% din pachetul de acțiuni al Red&White, societatea care controlează FC Dinamo 1948.

Noul investitor al „câinilor” a vorbit despre obiectivele clubului pe termen lung: să lupte pentru titlu în fiecare an și să aibă o academie puternică.

Sulugiuc a cumpărat 5% din acțiunile lui Dinamo, cu opțiune de a-și crește pachetul de acțiuni până la 10%.

Gelu Sulugiuc: „Doi ani am urmărit constant ce se întâmplă la Dinamo”

„Acum doi ani, când au venit Eugen (Voicu) și Andrei (Nicolescu), pentru prima dată după mult timp mi s-a părut că, stai, poate ceva e diferit. Și i-am urmărit timp de doi ani să văd ce idei au, ce pun în aplicare, cu ce oameni se înconjoară. Și am văzut că, ușor-ușor, lucrurile merg în direcția corectă.

Nu știu dacă a existat un moment exact, o zi sau un minut în care am spus «Asta e». De doi ani am urmărit constant și am văzut cum, pas cu pas, lucrurile mergeau din ce în ce mai bine.

Cineva a glumit vara trecută, știind că mă uit de ceva timp la echipă, și m-a întrebat: «Au retrogradat?». Și i-am zis: «Nu, s-au salvat în ultimul meci», iar el mi-a răspuns: «Atunci o să fie mai scump pentru tine»”, a dezvăluit Sulugiuc, citat de dinamo1948.club.

Gelu Sulugiuc: „Clubul nu era condus cum trebuie”

Sulugiuc nu înțelege de ce un club precum Dinamo, care a fost sprijinit de fani din toate punctele de vedere, s-a confruntat cu probleme financiare.

„Nu cred că a fost un singur moment decisiv, ci mai degrabă tot ce înconjoară proiectul ăsta – de la alegerea lui Kopic, la ce fel de jucători aduce, ce stil de joc promovează.

Un stil care, în același timp, dă echipei un ADN – un joc plăcut, ofensiv, un fotbal pe care suporterii îl apreciază. Și, bine, am avut 14 meciuri la rând fără înfrângere. Dar și atunci când am pierdut, suporterii nu au fost supărați pe echipă, ci au continuat să susțină.

În același timp, s-au văzut și îmbunătățirile pe partea operațională. Eu niciodată nu am înțeles cum e posibil ca un club ca Dinamo să aibă atâtea probleme financiare, când ai suporteri care vor să cumpere tricouri, care vor să vină la meciuri, care vor să ajute clubul în fel și chip.

Toate lucrurile astea, care în vest sunt absolut normale, la noi nu erau posibile, pentru că pur și simplu clubul nu era condus cum trebuie.

Și da, undeva pe la Crăciun mi-am spus: „«Cred că e momentul să încerc să-i caut, să văd ce spun». Și de acolo lucrurile au început să se lege”, a explicat Gelu Sulugiuc.

Nu am înțeles niciodată cum poate clubul ăsta să aibă atâtea probleme, în condițiile în care are un grup de suporteri atât de puternic. Un grup de suporteri care au scos din buzunarul lor 4 milioane de euro ca să țină clubul în viață. E ceva deosebit, ceva rar. Gelu Sulugiuc, acționar Dinamo

Gelu Sulugiuc, despre obiectivul lui Dinamo: „Să luptăm pentru titlu”

Dinamo își dorește să redevină o forță în fotbalul din România, atât la nivel de seniori, cât și la juniori.

,,Desigur, cu toții – inclusiv noi – ne dorim să câștigăm cât mai curând posibil. Este posibil ca în acest an să fim ușor peste așteptările stabilite din punct de vedere sportiv, însă planul nostru este unul pe termen lung.

Pe termen lung, ne dorim să devenim un club care, an de an, luptă pentru titlul de campioană în România, participă constant în competițiile europene și obține performanțe comparabile cu cele din perioada de glorie a clubului, de la sfârșitul anilor ’80.

În același timp, este esențial să devenim un club solid și din punct de vedere financiar, cu o academie puternică, o academie atractivă atât pentru copii, cât și pentru părinți, astfel încât aceștia să își dorească să își îndrume copiii spre Dinamo.

Ne dorim o academie care să producă jucători atât pentru prima echipă, cât și pentru echipa națională. Totodată, suntem conștienți că nu toți juniorii vor ajunge fotbaliști profesioniști, însă considerăm că experiența formării lor în cadrul clubului Dinamo trebuie să le ofere și o educație solidă, alături de un set de valori care să îi ajute în viață, indiferent de parcursul lor profesional.

Toate aceste obiective fac parte dintr-un plan pe termen lung, însă ne dorim să ajungem acolo cât mai repede cu putință. Sunt convins că, împreună, vom reuși”, a mai spus noul investitor de la Dinamo.

Gelu Sulugiuc, noul acționar al lui Dinamo

Sulugiuc este născut în Galați și s-a stabilit de mai mult timp în Danemarca. Și-a început cariera profesională în jurnalism financiar.

A fost o perioadă lungă de timp jurnalist la Reuters și Bloomberg, apoi a devenit director la Reuters, un punct de referință din sectorul financiar și media.

În momentul de față este CEO și cofondator la Financial News Systems, un sistem automat de informații din domeniul financiar, care folosește inteligența artificială.

Cum arăta acționariatul lui Dinamo înainte de venirea lui Gelu Sulugiuc

Acționarii Red&White, compania care controlează Dinamo 1948

RNV Sports SRL – 36,09%

Andrei Nicolescu – 32,72%

Eugen Voicu – 11,07%

Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 20,12% (Bogdan Pavel, Ovidiu Andrieș, Dan Gătăianțu)

Acționarii de la Dinamo 1948 SA

Red&White acționar majoritar (80,77%)

Asociația Peluza Cătălin Hîldan (12,06%)

Asociația CS FC Dinamo – Nicolae Badea (7,03%)

Lotus Solutions – Ana Șerdean (0,1%)

Asociația Dinamo Socios și Andrei Cionca (0,004%)