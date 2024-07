În ziua în care a împlinit vârsta de 46 de ani, selecționerul Edward Iordănescu a prefațat într-o conferință de presă debutul României la EURO 2024, cu Ucraina.

România - Ucraina se joacă, luni, la Munchen, cu începere de la ora 16:00.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Înainte de a începe conferința de presă, Edi Iordănescu a stat pe margine, așteptând ca Nicolae Stanciu să termine declarațiile.

Apoi, cei prezenți în sală i-au cântat „La mulți ani” cu ocazia zilei de naștere. Acesta a profitat de ocazie și a făcut și o glumă: „Sper să aveți același tonus și mâine, după meci”.

Edi Iordănescu: „Există emoție, dar una bună, pozitivă”

„Se apropie momentul debutului nostru la turneul final. E un moment care ne-a lipsit, un moment pe care l-am creat. E și o presiunea foarte mare, dar și o dorință imensă de a bucura țara și românii. Vrem să-i facem pe români să se regăsească în echipa națională și să-i reprezinte prin tot ceea ce face. Așadar mâine pornim încrezători, dar și marcați de multă responsabilitate.

Suntem pregătiți să prezentăm cea mai bună versiune a noastră. Cu siguranță ne dorim, dar trebuie să o luăm pas cu pas. Cu cea mai bună versiune a noastră cred că avem șanse bune.

Am simțit multă căldură din partea suporterilor. Știm că vor veni în număr foarte mare. De acolo vine și presiunea mare, din dorința oamenilor de a fi lângă noi. Suporterilor români le promit, cu toată sinceritatea, că acest grup va da totul! Indiferent de orice, echipa va da totul. Suntem pregătiți să ne batem pentru fiecare metru de teren. Ucraina are respectul nostru total.

Încercăm să ne facem din nou simțită prezența. E istoricul echipei naționale la turneul final, care nu e foarte bogat. Trebuie să fim exemplu pentru tineri, pentru cei ce iubesc sportul și fotbal.

Există o emoție în rândul echipei, una pozitivă, ne-am dorit să fim aici. Emoțiile fac parte din tot ce se întâmplă la un turneu final. Trebuie să știm să le gestionăm”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

„Ne-am pregătit pentru orice scenariu”

„Au fost probleme medicale, nu e ușor să gestionezi astfel de situații. Avem un staff medical foarte competent, am îndreptat lucrurile, mai sunt jucători care nu au tonusul maximal pentru joc. Dar mâine sper să fim inspirați în alegerile făcute. Ne-am pregătit pentru orice scenariu, rămânem loiali identității noastre de joc. Sunt mulți jucători cu calități, ce joacă în mari campionate, când ai continuitate la cluburi mari înseamnă că ai valoare. Iar Ucraina înseamnă că are valoare.

Încredere am avut mereu în băieți, am știut mereu că putem. Faptul că am scos 4 puncte cu Elveția spune multe. Dar deja fac parte din trecut. Nu vreau să demonstez nimic nimănui, vreau doar să facem treabă bună”, a adăugat Edi Iordănescu.

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie, ora 16:00 » ROMÂNIA - Ucraina (Grupa E, Munchen);

Sâmbătă, 22 iunie, ora 22:00 » Belgia - ROMÂNIA (Grupa E, Koln);

Miercuri, 26 iunie, ora 19:00 » Slovacia - ROMÂNIA (Grupa E, Frankfurt).

* Articol realizat cu sprijinul Vodafone, partener de conectivitate al redacției GOLAZO.ro la Euro2024