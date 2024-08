Întotdeauna, nu doar în România, un club primește confirmarea că e valoros și că performează cu adevărat în funcție de ceea ce realizează în cupele europene

Începând din vara lui 2003 și până în prezent, FCSB își subordonează toate rivalele de o manieră categorică

Un club condus după o singură filosofie, denumită Gigi Becali, a adunat meciuri europene de două ori mai multe decât rivalele tradiționale Dinamo și Rapid, luate la un loc

Un episod din mai 2023: Șucu le spune angajaților și apropiaților că se roagă să nu se retragă Becali, “pentru că doar cu el acolo vom putea depăși FCSB”

Înainte să plecăm de acasă ne uităm în oglindă. E ipostaza care ne spune cum arătăm, dacă ne stă bine părul, dacă avem sau nu cearcăne, dacă ne vine ținuta pe care ne-am ales-o. Oglinda nu vorbește cu noi, dar ne spune întotdeauna adevărul. Mai departe, cum și în ce fel interpretăm ceea ce vedem ține de fiecare dintre noi.

Oglinda anilor 80: Craiova, Dinamo, Steaua

Exact la fel stau lucrurile și în fotbalul românesc. Există o oglindă. Una chiar mare de tot, în care se văd an de an cluburile. Oglinda se numește cupele europene. Nu există club mare care să nu fie validat în întrecerile continentale. Craiova Maxima a fost campioană în 1980 și 1981, însă confirmarea s-a numit traseul și semifinala din Cupa UEFA, din 1982-1983.

Începând cu jumătatea anilor 80, Steaua și Dinamo au fost echipe mari de tot. Se distrau în campionat, iar în Europa au arătat extraordinar: câștigătoare, finalistă și semifinalistă de Cupa Campionilor pentru trupa din Ghencea, semifinală de Cupa Campionilor, sfert de finală și semifinală în Cupa Cupelor pentru Dinamo.

Craiova Maxima FOTO editie.ro

Anii 90: doar Steaua

Și după Revoluție, acest trend s-a păstrat. Steaua de la jumătatea anilor 90 a fost poate cea mai bună echipă din fotbalul românesc al ultimilor 35 de ani. Rezultatele din Europa: sfert de finală în Cupa Cupelor, de 3 ori în grupele Champions League.

La fel și FCSB la jumătatea anilor 2000, apoi între 2012 și 2014, dar și CFR cu titluri pe bandă rulantă, după care cu rezultate bune și chiar cu acces în primăvară europeană. Rapid a fost și ea la înălțime în Europa, cu acel sfert de finală din 2005-2006, în ciuda faptului că pe plan intern nu a câștigat titlul în acea perioadă.

Oglinda ultimilor 20 de ani: FCSB 202, Dinamo+Rapid doar 102

Acesta e contextul. Acum să privim iarăși oglinda. Ce vedem? Că FCSB a disputat marți, la Praga, meciul cu numărul 202 începând din vara lui 2003 până în prezent. O medie de aproape 10 meciuri europene pe sezon!

La acest nivel se mai adaugă încă 9 meciuri cel puțin, chiar și dacă FCSB va pierde toate jocurile: returul cu Sparta, play-off-ul de Europa League și cele 6 dispute din Conference League. Va fi, după actualul sezon, cel puțin la borna 211 jocuri!

Nivelul, comparativ cu celelalte cluburi, e la distanță mare. Imensă chiar. Cea mai corectă comparație e cu Rapid și Dinamo, nu cu CFR și Craiova.

Argumentul? În 2003, când Becali a preluat echipa, FCSB era sub Dinamo și Rapid: financiar, sportiv, lot de jucători. În schimb, CFR era la acel moment în liga secundă, iar pentru Craiova au urmat peste ani câteva turbulențe majore, care s-au soldat chiar cu crash-uri.

Ce au reușit pe plan european Dinamo și Rapid, în ultimii 21 de ani? Dinamo are 58 de meciuri, o medie de sub 3 meciuri pe sezon. Giuleștenii sunt și mai jos: 44 de partide, o frecvență medie de două jocuri pe an.

CFR, 50% din FCSB! Craiova, 10% din FCSB

Sigur, există explicații. Două insolvențe pentru Dinamo, una pentru Rapid, chiar și un faliment în Giulești, plus patroni și conducători în Grant și Ștefan cel Mare cât să formeze un lot întreg al unei echipe de fotbal.

Și față de CFR distanța e mare. Aproape de două ori mai multe meciuri pentru FCSB. Raportul din prezent e 202 versus 104 (nu e inclusiv meciul de joi cu Maccabi Petah Tikva).

Craiova e departe, aproape că nici nu contează. Are de 10 ori mai puține apariții europene decât clubul lui Becali. Și nu a accesat vreodată grupele! Niciodată! La fel și Farul, deși a câștigat de două ori titlul de campioană.

Oglinda ultimilor 21 de ani din fotbalul românesc

CLUB MECIURI EUROPA FCSB 202 CFR 104 Dinamo 58 Rapid 44 Astra 40 Vaslui 24 Craiova 21 Viitorul/Farul 20 Pandurii 14 Petrolul 12 Sepsi 12

În tot acest interval, un singur club a avut același patron: FCSB. Unele cluburi nici măcar nu mai există, Astra și Vaslui, formații care au ajuns chiar în grupele cupelor europene, în vreme ce Farul și Sepsi sunt proiecte de dată relativ recentă.

Cum conduce Becali

E o dramă pentru fotbalul nostru și pentru noi, în calitate de consumatori, că reperul e Gigi Becali? Fiindcă acest lucru ne arată oglinda. Că cel care a condus în mod primitiv, cel care a călcat în picioare antrenorii și jucătorii, chiar și suporterii în multe momente, iar pe unele glorii le-a umilit în public, ei bine, acest model de a conduce e cel care a avut confirmare europeană .

Și n-a avut un an, 2, 5 sau 10. A avut, cu foarte mici excepții, o validare constantă. A fost un club care între 2004 și 2014 a fost de fiecare dată în grupele continentale.

A jucat 6 primăveri europene, o dată semifinale și de alte două ori optimi de Cupa UEFA, plus 4 calificări, toate prin intermediul tururilor preliminare, în grupele Champions League. Nici un alt club nici măcar nu se apropie de aceste performanțe.

Cum să răspundem la întrebarea de mai sus? E sau nu o dramă? E sau nu trist că doar acest model a avut succes și a rezistat?

Ironia lui Șucu la adresa lui Becali, din primăvara lui 2023

Dan Șucu

În primăvara lui 2023, când Gigi Becali organizase o conferință, în care a anunțat că se retrage din fotbal, scârbit de arbitrajele anti-FCSB, Dan Șucu le-a transmis apropiaților și angajaților, pe un ton extrem de arogant: “Să ne rugăm să nu-și ducă amenințarea până la capăt. Avem nevoie de Gigi Becali la FCSB pentru a putea depăși acel club, altfel n-am avea nici o șansă”.

Ironia din acel mesaj are și o doză imensă de adevăr. Practic, până și unul dintre cei mai mari rivali ai FCSB-ului, care a reușit la nivel înalt într-un mediu de afaceri performant, recunoaște că FCSB, dacă ar fi condus după alte principii, cu oamenii care au competență lăsați să-și facă meseria, ar putea să fie la ani lumină distanță, în bine evident, față de ceea ce este astăzi.

Becali e primitiv, dar FCSB are oglindă, ceilalți se aleg cu cioburile

Drama însă cu adevărat mare e chiar pentru Șucu, dar și pentru ceilalți patroni, fiindcă așa grobian cum e patronat, FCSB tot nu e un club care sparge oglinda când se privește înainte și după aparițiile din Europa. În timp ce Rapid, Dinamo și Craiova stau doar să adune cioburi. De ani și ani de zile! Și să predea, doar din gură, lecții de management!