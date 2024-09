Fără presiune pe ciobotariu  Iftime își sprijină antrenorul, înainte de duelul cu Dinamo : „Nu poţi construi niciodată în 2-3 luni”

Patronul Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani, şi-a exprimat sprijinul pentru actualul antrenor, Liviu Ciobotariu.

Dinamo - Botoșani are loc vineri, de la ora 21:00 și va fi transmis în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Iftime a discutat recent despre situația dificilă a echipei, care se ocupă penultimul loc în clasamentul Ligii 1.

Liviu Ciobotariu este susţinut, în ciuda rezultatelor slabe obţinute de Botoşani

Finanțatorul clubului a vorbit despre sprijinul său pentru antrenorul principal Liviu Ciobotariu, subliniind că răbdarea în ceea ce privește conducerea tehnică este crucială.

„Cu Liviu e nemăsurată (n.r. răbdarea) în momentul ăsta. Zilele trecute m-a criticat cineva că sunt devorator de antrenori, nu e deloc aşa. Pentru mine un antrenor are stagiu lung la Botoşani.

Nu poţi construi niciodată în 2-3 luni ce trebuie să faci într-o jumătate de an. Ideea e dacă antrenorul are încărcătura necesara să poată conduce grupul ăsta”, a declarat Valeriu Iftime, conform orangesport.ro.

Bogdan Andone, fostul antrenor de la FC Botoșani, a decis să își prezinte demisia după doar două etape din noul sezon, în ciuda eforturilor sale de a salva echipa de la retrogradare în sezonul anterior.

15 este locul ocupat de Botoşani în Liga 1, cu doar şapte puncte

Valeriu Iftime, despre situația echipei FC Botoșani

În ciuda provocărilor, Iftime rămâne optimist înaintea meciului de pe terenul uneia dintre revelațiile sezonului, Dinamo București:

„Dinamo e pe val, e adevărat! Eu sunt sub val , ultimul meci am fost egalaţi în minutul 90... Avem 2-3 meciuri în care am fost egalaţi sau am luat bătaie în ultimele 5 minute din meci.

Puţin mai atenţi în apărare şi în zonele astea de final de meci, poate o să arătam alt fotbal.

În ultimul meci cu cei de la Buzău, care nu sunt în cea mai buna formă, eram doi răniţi”.